3罪狀轟胖虎搶賺胖子財！廣告小妹嗆：怎麼不提胃切

2018年05月24日 12:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

館長（陳之漢）因為看不慣胖虎（陳睿纁）在網路上分享減肥產品，雙方砲火猛烈，胖虎甚至寫了新歌《深蹲》反擊，狂嗆館長「體脂肪跟EQ一樣低」，不過MV卻招致5.7萬負評，之後又被三百壯士健身房提告，對此他坦承一切都是刻意操作好的陷阱，還理直氣壯說是為了全天下胖子發聲。知名部落客「廣告小妹」則砲轟「怎麼不提胃切？那才是瘦身有成的關鍵吧。」並諷刺胖虎是不是為了賺胖子財，「你自己心裡有數。」

「胖虎的保健食品宣傳文，幾乎每一篇都是業配。這代表什麼？其中貓膩很大。」廣告小妹指出，保健食品類廣告依法不得宣稱療效，有些容易中槍的關鍵字是絕對不能提及，雖然胖虎避開，但點入商品購買頁面，商品簡介卻出現了「30天給你3-3-4超有感瘦身」、「3 in 1全面阻脂解圍：鎖定脂肪，快速燃燒，徹底清除」等各種NG標語，甚至出現胖虎狂鏟53KG的前後對比照，並搭配「搶救大隻佬」標語。

「這不是刻意誤導消費者，什麼才是？怎麼不提他胃切？那才是他瘦身有成的關鍵吧。」廣告小妹指出，胖虎授權肖像權予廠商，屬於半代言性質，「且公眾人物（半個也算）接業配，原本就該審核廠商官網內容。這關係到粉絲利益，以及個人聲譽。」至於槓上三百狀是健身房的部分，廣告小妹認為，無論胖虎怎麼解釋，都無法掩蓋他未事先告知影片內容這個事實，「被告剛好而已。」並對胖虎撂下重話，「是為胖子同胞發聲，還是為了賺他們的錢，你自己心裡有數。」