土豪有錢就是任性！砸157萬現鈔送女友「有錢花」示愛

2018年05月24日 13:26 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有錢就是任性！大陸重慶一名土豪砸大錢替女友慶生，還特地找人用「334400元(約新台幣157萬元)的鈔票」，製作巨大心型「有錢花」，讓女友感受到他滿滿的愛；土豪寵女友的行為引起網友熱議，甚至引起官員關注，認為鈔票折成花就是「毀損人民幣」，指責是違法的，應該要禁止。

綜合陸媒報導，大陸網路上瘋傳一系列正妹慶生照，從照片中推測地點在一間豪華的飯店裡，她捧著一束花之外，旁邊還放了一束超巨大的粉紅色心型花束，拉進一看才知道一朵一朵的不是花而是鈔票。

仔細一看才發現巨大花束其實是由鈔票折成的。(圖/ 翻攝自微博)

有知情人士透露，這是在16日舉行的生日宴會，是一名張姓男子請7名員工，花費快10個小時，將334400元(約新台幣157萬元)的鈔票折成一束巨大花束，「3344」象徵「生生世世」，而且張男和正妹壽星在一起很久了，感情深厚。

而負責製作「有錢花」的花藝店表示，接到訂單時嚇了一大跳，更擔心「有錢花」送到飯店途中遭搶，特地派7名員工到正妹慶生的地點製作。不過，張男砸錢耍浪漫的舉動引起當地官員注意，認為他要求使用人民幣製作花束，是觸犯《中華人民共和國中國人民銀行法》第十九條規定，禁止故意毀損人民幣。