老司機童仲彥自拍現身「魚群」喊話：真的是我不要怕！

2018年05月24日 14:34 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員童仲彥近來強推性專區政見，不僅到私娼寮考察，還秀出愛滋檢驗報告，甚至自爆嫖妓無數次，被網友力讚「了不起，誠實！」；如今更現身「個工魚群」Line群組，自拍影片證實是本尊，可說是台灣政治人物坦承加入嫖妓相關群組的第一人。

臉書社團《爆料公社》昨（23日）PO出童仲彥加入「個工魚群」Line群組的截圖，從中可見童仲彥疑似被要求驗明正身，所幸自拍10秒短片，「各位『個工魚群』的魚們啊，不要躲啦，這真的是我不要怕，沒事啦，掰掰！」影片上傳群組後，更留言「可以了吧？」證實是本尊無誤。

童仲彥此舉被網友狂讚「鳥不起，阿童老司機」、「只有阿童能超越阿童」、「童童就是這樣真男人！這樣的男子漢才值得大家支持！我支持童家拳唯一傳人，萬華正宗老司機！」也有人認為「很好啊，最少有人敢碰這塊，有些問題總是要面對要處理，總比沒人管理亂七八糟來的好」。

童仲彥事後也現身留言解釋，「最近很多鄉民邀我加入這種群組，幾乎，所有人都不相信我本人，我也怕影響到大家，魚兒不敢浮上來。」

另外，有老司機貼心解釋，在台灣的嫖妓、買春文化當中「吃魚喝茶」的術語，指出「個工」意即個人工作室，是指有自己專屬套房、自己接客的性工作者；至於「魚」就是在外自行接客的性工作者，若是在店內接客的則被稱為「茶」。