狠心母持刀狂捅11歲女70下 被捕竟露出詭異微笑

2018年05月24日 14:49 陳慶餘

美國奧克拉荷馬州近日發生起駭人聽聞的傷人案件，一名育有3女兒的39歲母親艾哈邁德（Taheerah Ahmad）只因為女兒們「看書的方式」讓她感到不爽，竟拿出膠帶綑綁女兒，然而她11歲的大女兒成功脫困，讓艾哈邁德氣得拿出襪子塞住她的嘴，接著再持刀狂捅女兒70多下。為了讓女兒「死得徹底」，她最後更縱火燒屋，手段相當殘忍。誇張的是，當艾哈邁德被捕時，她似乎對自己做的事毫無悔意，反而露出詭異的微笑，讓人不寒而慄。

綜合外媒報導，艾哈邁德育有3名分別11歲、9歲和8歲的女兒。本月14日晚間，兩名年紀比較大的女兒一起在房間裡面看書被艾哈邁德發現，但艾哈邁德卻認為兩人平常都沒在看書，現在卻突然在看書所以一定準沒好事，因此她就拿出膠帶將兩名女兒綑綁起來當作懲罰，沒想到11歲的女兒卻脫困逃跑，讓艾哈邁德氣得利用襪子堵住女兒的嘴，接著再拿出刀子狠刺女兒70多刀，接著還在廚房縱火試圖湮滅證據。

9歲的女兒見到姊姊被媽媽捅的滿身是血後，就在8歲妹妹的幫助之下脫困逃到鄰居家求救，警方獲報後趕到後發現倒臥在血泊之中的大女兒一息尚存，趕緊將她送醫治療，但她目前仍未脫離險境。

至於艾哈邁德則是帶著8歲女兒開車躲到當地一座停車場內躲避警方追捕，一躲就是躲了17小時，直到有兩名路過的女子發現艾哈邁德並報警處理後，警方才趕到現場將艾哈邁德逮捕。目擊女子指出，當時女童一直爬到天窗外，看起來非常害怕，而另一名女子因為長得實在是太像警方所要找的女子，她們覺得很可疑才會報警處理。

由於艾哈邁德的行凶手法實在是太兇殘，因此本案在當地引起媒體強烈關注，不過當艾哈邁德在面對鏡頭時，除了擺出一副毫不在乎的模樣外，甚至還對攝影機鏡頭露出詭異的微笑，讓人不寒而慄。

艾哈邁德的友人指出，她在最近失業了，還開槍打死了她所養的狗和鴨，而除了3名女兒外，艾哈邁德其實還有2名由媽媽照顧的兒子，其中一名兒子在日前從學校畢業，但艾哈邁德的母親卻不准她去參加畢業典禮，總總事件也讓艾哈邁德的情緒相當不穩定。目前艾哈邁德被檢方以蓄意殺人、虐童以及一級縱火罪起訴。