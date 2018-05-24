「你沒心！」買錯飲料遭女友秒斷3年情 網友3個字點破

示意圖。(圖/ 取自中時資料庫)

友善列印

情侶之間有爭執是難免的，但因為一瓶飲料就分手會不會太誇張？最近有一名男子替女友買飲料卻買錯，讓女友耿耿於懷更直言「你沒心」，儘管他重買飲料和道歉都沒用，最後還鬧到結束3年情；他將此事分享到網路上討拍，大票網友看完竟送他3個字，點破他根本只是「工具人」。

昨(23)日晚上有一名男網友在《批踢踢實業坊》哭訴，提到自己當日下午替女友跑腿買飲料，女友想喝的是「檸檬紅茶」，但他不小心買錯買成「檸檬汁」，沒想到女友居然暴怒鬧分手，認為原PO對她根本不用心，「我都貼圖給你，連這種小事都不願意認真看」，氣得直言「我受夠了」。

「你沒心！」買錯飲料遭女友秒斷3年情 網友3個字點破 「你沒心！」買錯飲料遭女友秒斷3年情 網友3個字點破(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO貼出跟女友的對話截圖，他也有向女友道歉，希望對方能夠得到原諒，但女友仍說出「要原諒你幾次？」，下定決心分手。他覺得女友因為買錯一瓶飲料就要結束3年的感情，直言「是有這麼嚴重？」，還補充表示自己雖然不是很貼心，「她生理期我會幫她買衛生棉，生病時我會煮稀飯給她吃」，他不懂買錯飲料為什麼要分手，更分不清對方現在是在賭氣，還是他真的被放生了。

許多人看到原PO的慘痛故事，有些網友留言安慰他，「快分對你是好事啊」、「可憐，解脫比較好吧，公主服侍不起」、「拍拍，會不會她只是剛好心情不好？」、「分一分吧…下一個會更好」、「恭喜你！這種的結婚後更慘…」、「過來人經驗談，是她先對你沒心的」。

不過，有不少人對於原PO女友的行徑，紛紛認為他根本被當成工具人，「看起來都是工具人能做到的事」、「好誇張，根本被當工具人吧」、「其實你就只是個工具人」、「當工具人都不稱職難怪被甩」、「你確定你是男友？我還以為是工具人呢」。

文章來源：批踢踢實業坊

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