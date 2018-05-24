拍片公審台灣小黃運將衝點閱 韓國「大陸男」道歉了

2018年05月24日 15:31 陳慶餘

大陸男深夜拍攝影片向運將、台灣民眾以及支持他的粉絲道歉（取自YOUTUBE／대륙남TV [clark tv]）

南韓一名在中國大陸學中文而自稱為「大陸男」的網紅，日前帶著女伴來台灣旅遊，但卻因為語言和文化的差異，以為台灣的計程車司機偷偷繞路而發生口角衝突，但他卻利用惡意剪接的方式將與司機爭吵的過程移花接木放到Youtube上公審，引起不少南韓網友對台的仇恨情緒。

影片曝光後，台灣知名部落客「台灣妞韓國媳」也立刻在影片下方下留言替台灣人說話，但卻慘遭南韓網友圍剿，讓她連夜拍片還原真相。眼看風波越演越烈，事件的始作俑者「大陸男」也連忙在昨日深夜分別發佈兩部中文和韓文的道歉影片承認錯誤。

而在大陸男的道歉影片中，大陸男指出他是為了還給台灣人民和計程車司機一個公道，才會拍攝這段道歉影片，在了解事件真相後他才知道整起事件全是因為他無知才會引起，對於造成司機和台灣人的困擾，他感到相當抱歉，「我了解到自己犯了一個很大的錯誤，都是因為我的無知，我想在這裡給大家表示真誠的歉意，對不起。」而除了中文版的道歉影片外，大陸男也錄製了韓文版的來向韓國網友解釋事情原委。

台灣妞韓國媳拍攝影片解釋事情原委（取自YOUTUBE／ 台灣妞韓國媳atom and seoul）

台灣妞韓國媳拍攝影片解釋事情原委（取自YOUTUBE／ 台灣妞韓國媳atom and seoul）

在造成爭議的影片中，大陸男和女性友人從西門町上車，並表示要去師大附近的鼎泰豐，但當時卻因為陳抗的關係封路，司機也被警察要求往回開，讓大陸男以為司機是把他們當肥羊在宰，因此才會與司機發生口角衝突。對此，台灣知名部落客「台灣妞韓國媳」在看到大陸男的影片後，也連忙利用韓文在影片下方為台灣人澄清，但卻慘遭不理性的網友留言痛罵，讓她只好連夜趕工拍攝影片來解釋。

在台灣妞韓國媳的解釋影片中，他提到大陸男和司機之間之所以會發生衝突，是因為大陸男是在中國大陸學中文，加上他又聽不懂台語，台灣腔和北京腔之間的語氣和兩的文化差異也讓他們之間產生了誤會。

台灣妞韓國媳指出，大陸男對台灣的地名不熟悉，他一開始說要去師大附近的鼎泰豐，運將也知道他說的是「信義路」上的那一間，但後來因為抗議封路的關係，大陸男才會以為運將要載他到「信義區」101那間鼎泰豐。

除此之外，運將開車開到一半因為遇上抗議被警察要求迴轉，但因為運將和警察是用台語交談，讓聽不懂台語的大陸男以為運將是在罵他，加上車子又掉頭，誤會才會變得更嚴重。