170公分網紅嫌太胖！動縮胃手術 剩38公斤「背部見骨」

2018年05月24日 15:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在女性追求纖瘦的身材，有時甚至會動縮胃、溶脂等手術，就是希望能符合外界的審美觀。英國21歲網紅維納斯（Venus Palermo）擁有高挑的身材，但她始終認為自己太胖，甚至專程至南韓動縮胃手術，切掉約120公分的腸子，沒想到1年後出現後遺症，她整個人瘦到只剩38公斤。

根據《每日郵報》報導，維納斯非常喜愛日本動漫文化，經常會cosplay成洋娃娃，她擁有身高170公及54公斤重的纖瘦身材，但她卻認為自己還是太胖，於是希望藉由縮胃手術讓自己變得更瘦，尋求過好幾位醫師都遭拒絕，直到遠赴南韓，才找到願意動刀的醫師。

維納斯（Venus Palermo）瘦到差點喪命(圖翻攝自/每日郵報)

而醫師將維納斯一部分的胃縫起來，甚至切掉120公分的腸子，術後初期她也成功瘦了3公斤。但術後1年卻出現後遺症，維納斯開始無法進食，就連水也無法喝，動不動就感覺想吐，導致她受到只剩38公斤，她才發現不對勁，趕緊就醫。

Venus Angelic（@venus_angelic）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 12 日 下午 8:17 張貼

醫師先是替她打營養針，進一步檢查才發現，當初胃縫合的部分出現塌陷，因此吃進去的食物掉進這個縫裡，導致食物無法順利到小腸消化，醫師隨後替她做修復手術，才撿回維納斯的命。而她也感到後悔不已，認為她不僅傷害了自己與另一半，更意識到健康的重要性。