170公分網紅嫌太胖！動縮胃手術 剩38公斤「背部見骨」

170公分網紅嫌太胖！動縮胃手術 剩38公斤「背部見骨」(右圖翻攝自/每日郵報/左圖翻攝自IG/venus_angelic)

友善列印
/綜合報導

現在女性追求纖瘦的身材，有時甚至會動縮胃、溶脂等手術，就是希望能符合外界的審美觀。英國21歲網紅維納斯（Venus Palermo）擁有高挑的身材，但她始終認為自己太胖，甚至專程至南韓動縮胃手術，切掉約120公分的腸子，沒想到1年後出現後遺症，她整個人瘦到只剩38公斤。

根據《每日郵報》報導，維納斯非常喜愛日本動漫文化，經常會cosplay成洋娃娃，她擁有身高170公及54公斤重的纖瘦身材，但她卻認為自己還是太胖，於是希望藉由縮胃手術讓自己變得更瘦，尋求過好幾位醫師都遭拒絕，直到遠赴南韓，才找到願意動刀的醫師。

維納斯（Venus Palermo）瘦到差點喪命(圖翻攝自/每日郵報) 維納斯（Venus Palermo）瘦到差點喪命(圖翻攝自/每日郵報)

而醫師將維納斯一部分的胃縫起來，甚至切掉120公分的腸子，術後初期她也成功瘦了3公斤。但術後1年卻出現後遺症，維納斯開始無法進食，就連水也無法喝，動不動就感覺想吐，導致她受到只剩38公斤，她才發現不對勁，趕緊就醫。

Venus Angelic（@venus_angelic）分享的貼文 張貼

醫師先是替她打營養針，進一步檢查才發現，當初胃縫合的部分出現塌陷，因此吃進去的食物掉進這個縫裡，導致食物無法順利到小腸消化，醫師隨後替她做修復手術，才撿回維納斯的命。而她也感到後悔不已，認為她不僅傷害了自己與另一半，更意識到健康的重要性。

3罪狀轟胖虎搶賺胖子財！廣告...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。