心疼單親媽「一天吃一餐」佛心老闆娘「滿桌菜只收80」

2018年05月24日 16:17 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名單親媽媽為了撫養孩子節儉度日，每天只吃一餐，通常在便當店點了一個雞腿便當後，吃沒幾口就打包回家給孩子吃，將這一切看在眼裡的老闆娘相當不捨，暖心送上魯肉飯及滿滿一盤小菜，讓單親媽媽感動地邊吃邊哭。

單親媽媽日前在臉書社團《爆怨公社》發文表示，近幾年台灣物價飆漲，然而這家熟識的便當店依舊小本經營，始終沒有漲價，雞腿便當80元。平時獨自帶孩子的她省吃儉用，通常都是等到餓到不行了才會到便當店叫一個雞腿便當，吃個幾口墊墊肚子之後就喝湯喝到飽，剩下的便當則打包回家給小孩吃。

沒想到這樣窘迫的情況，便當店老闆娘都看在眼裡，再加上自己的妹妹近日過世，單親媽媽心情相當低落，某天她一如既往到便當店用餐，離開之際，老闆娘竟送上一碗滷肉飯和滿滿一大盤的小菜，告訴她「以後餓肚子就來我這吃，已經為了家人的死亡心力交瘁了，別再省著吃，活著的人，還是得活下去。」

老闆娘暖心的舉動讓她感動不已，直呼「老闆娘始終只收我80塊，看到這滿桌的食物，我都一邊掉眼淚、一邊感激吃著。」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「老闆娘太暖了，看得我眼角濕濕的」、「妳要加油！自助餐老闆娘真的很棒」；也有人跪求店家位址「只好用鈔票讓老闆娘忙碌一點了」、「揪團用新台幣下架！」