扯到爆！醫師開刀邊聽嘻哈熱舞 病患慘變終身癱瘓

扯到爆！醫師開刀邊聽嘻哈熱舞 病患慘變終身癱瘓(圖／截自影片)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／Renaud Man)

這種醫生怎能繼續存在？近日美國喬治亞州一名整形外科醫生鮑媞(Windell Davis Boutte)，遭指控在進行手術時，竟一邊聽著嘻哈音樂跳舞，不顧及病人的狀況，導致病患腦部嚴重損傷、終身癱瘓，引起網友熱議。

據外媒報導，整形外科醫生鮑媞在進行手術時，一邊聽嘻哈音樂一邊熱舞，且身旁的病患已經接受剖刀，躺在手術台上等到手術完成。26歲男子利博德(Ojay Liburd)近日出面指控，他的55歲母親可奈露絲(Icilma Cornelius)在2016年接受由鮑媞執刀的手術，但她卻一邊動手術一邊唱唱跳跳，導致可奈露絲一度發生心臟停止的狀況，但鮑媞都未採取急救措施，拖到最後鮑媞才請求急救支援，當下因為鮑媞必須花時間先縫合開刀部位，導致可奈露絲延誤了急救時間，期間甚至發生擔架太大，無法進入診所電梯，只好用人工將可奈露絲揹下樓。

扯到爆！醫師開刀邊聽嘻哈熱舞 病患慘變終身癱瘓 手術室內的醫護人員邊聽音樂邊起舞。(圖／截自影片)

據醫師診斷，可奈露絲被送至另一間醫院急救時，因為長時間缺氧，造成腦部嚴重損傷，被宣布將終身癱瘓。利博德也生氣地說，當時媽媽只是想在參加婚禮前變漂亮，才選擇整形，沒想到最後竟變成這樣。

據了解，利博德先前已對鮑媞提告，最後雙方和解，但和解金額並沒有公開。據報導指出，鮑媞依然在執業當中。

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