30歲大叔不工作！爽在家「啃老8年」 父母氣得提告

30歲大叔不工作！爽在家「啃老8年」 父母氣得提告(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導
30歲大叔不工作！爽在家啃老8年 父母氣得提告(影片來源/youtube/ syracuse.com)

父母辛苦扶養孩子長大，也希望孩子成年後能自立自強。美國一名男子長達8年在家啃老，不僅長期失業也不願分擔家務，期間他的父母受不了兒子的不長進，甚至寫了5封家書下最後通牒，沒想到兒子仍不當一回事，其父母無奈之下只好提告。

綜合外媒報導，30歲的羅頓多（Michael Rotondo）兒時與父母克里斯蒂娜（Christina）與馬克（Mark Rotondo）住在紐約州，過著不愁吃穿的生活，成年後也在家附近就讀大學，他表示「當時我忙著創業，因此不將時間浪費在學校裡」，但實際上他是因數學多次不及格，最終選擇輟學。

羅頓多之後搬離父母的居所，也在電器商場找到一份銷售工作，並在附近租屋獨立生活，期間也交了女友，兩人更生下一個兒子，但不久後這段感情也結束了，而兒子的扶養權也判給女方，羅頓多則需盡到父親的責任，每個月要給孩子扶養費。

羅頓多沒多久也被公司炒魷魚，由於沒有薪水可以養活自己，因此他選擇回家住，起初父母都沒向孩子收取房租，但羅頓多在父母的照顧下，也變得不想再工作，甚至以「為了爭取孩子撫養費」當做不去工作的藉口，他還坦承，這幾年不工作，就是不希望自己賺的錢拿去繳贍養費「她跟孩子過得很好，根本不需要我的錢」。

而羅頓多的父母，對於兒子的啃老行為相當不滿，於是多次下最後通牒，要求他在期限內搬出去，否則他們就會採取行動，但兒子仍不為所動，將父母的話當耳邊風，而做父母的也於心不忍，最後表示願意支付1100美元（約台幣3.2萬元），幫助兒子找到新家，但羅頓多還是拒絕離開。

這家人最後只好對簿公堂，羅頓多則認為自己遭到不合理對待，父母不應該驅趕孩子，但法官則表示「你厚著臉皮賴在父母家，才是無理行為」，而他還反控，父母給他搬家的時間太短，而法官認為時間已經給得夠充足，最後法院依據父母提供的家書，判羅頓多的父母勝訴，而羅頓多對外表示，還會再上訴。

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