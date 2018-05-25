前女友劈腿人夫！他驚見情敵車 下秒送上「紅色大禮」網笑翻

前女友劈腿人夫！他驚見情敵車 下秒送上「紅色大禮」網笑翻(圖/爆怨公社)

友善列印

舊愛不一定最美，但一定最痛！台中一名男網友在網上抱怨，在5月20日前女友生日時，想說去對方家附近繞繞，沒想到竟看見當初讓他戴綠帽的「姦夫」的車，讓原PO想起前女友從前那些信誓旦旦的話，轉念一想，他也決定奉上「紅色大禮」給予祝福，結果讓網友們笑翻！

男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，前女友當初和一名人夫交往，還曾說對方是個「顧家又有責任感的男人，不會因為有小三就不管家裡，每天一定會回家不會在外面過夜」，沒想到該名人夫最後還是選擇拋家棄子，不斷糾纏原PO前女友，毀滅了一個家庭和一對情人。

20日原PO在前女友生日這天到對方家閒晃，卻在樓下發現該名人夫的車，心想對方應該是「成功從小三升級成正宮了」，而他也獻上祝福，「我想妳們的婚禮是不會發帖子給我，不過禮不可少...就先送張紅單給你們吧！」於是就拍下停在紅線的車，然後舉發。

最後原PO幽默地說：「反正紅包、紅單都是紅的 也不要太在意啦！人生第一次檢舉...就送給妳啦！」其他網友看了紛紛笑說，「反正這種女人一定很快就會再劈腿，你看開一點吧」、「換個角度想，起碼你玩過他未來老婆」、「怎麼可以這樣開紅單……要嘛就一次20張，連續檢舉，這樣才有喜氣的感覺啊」、「90%沒法扶正，然後哭哭來找你討拍」。

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