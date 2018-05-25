不爽酒駕被抓！女子竟瞎扯遭性侵 密錄器畫面還警清白

2018年05月25日 09:57 陳慶餘

美國德州近日傳出有警察利用職權性侵女子的醜聞，事件引起全美高度關注，該名女子的律師更是數度出面嗆警，沒想到事件真相卻隨著警方公開密錄器後大逆轉，原來女子是因為不滿警方抓她酒駕才會誣陷警方，而女子的律師眼看搞了大烏龍，也隨即透過臉書發表聲明致歉。

綜合外媒報導，37歲的女子狄克森柯爾（Sherita Dixon-Cole）上週日（20號）晚間酒後開車被警方攔查並且逮捕，沒想到隔日女子卻指控自己在被逮捕的過程之中，遭到當時處理的警員哈伯德（Daniel Hubbard）性侵。

狄克森柯爾透過知名人權律師梅里特（Lee Merritt）發出聲明表示，自己在被逮捕後，哈伯德就要求她用性交來換取釋放，而她在拒絕之後就被拖到警車內性侵。消息曝光後引起軒然大波，不少網友和知名部落客都紛紛轉貼相關新聞，事件更是引起全美關注。

眼看事件越演越烈，德州警方也公布了在事發當下，哈伯德身上所配帶的密錄器畫面，在長達1小時54分鐘的影片中，狄克森柯爾口中的警方要求性賄絡、或是把她拖到警車內性侵的情節卻一件都沒有發生，而哈伯德在整段逮捕女子的過程中，也沒有做出任何越矩或是不當的行為。

對此，德州警方也發表聲明表示整段逮捕過程都非常合法，狄克森柯爾對於警方的指控全部都與事實不符，而他們也對有人竟然會這樣對待一個冒著生命危險保護民眾的警察，做出這樣的卑鄙的毀謗指控感到相當痛心和震驚。

當証實整起事件都是女子的莫須有指控後，律師梅里特也透過臉書發表道歉聲明，並表示密錄器的畫面和他所收到的申訴有所衝突，對於造成誤會他也對哈伯德感到相當抱歉，並且承諾會負責到底。

律師梅里特（中）透過臉書致歉，並表示會負責到底（翻攝YOUTUBE）

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