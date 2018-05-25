蔡英文當家2年斷4邦交國 網憂「任內歸零」

2018年05月25日 10:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統上任2年，包含昨（24日）宣布與我斷交的布吉納法索，2年來已連斷4邦交國，另有聖多美普林西比、巴拿馬與多明尼加，目前我邦交國僅剩18國。網友翻出2013年，馬英九執政時期，中華民國與甘比亞斷交，遭民進黨要求下台負責，再比照現今的外交窘況，反問民進黨諸公，「現任的外交部長與總統，應該要下台了吧！」

原PO在PTT發文指出，2013年馬英九時代，面對甘比亞與我斷交，民進黨立委蔡煌瑯直言，甘比亞不會無預警斷交，質疑是否是金援問題；若是中國大陸因素，顯然外交休兵已崩盤，要求時任外交部長林永樂及馬英九總統道歉下台負責。

原PO並列舉近2年，蔡英文執政連斷4邦交國，包括2016年12月21日與聖多美普林西比斷交、2017年06月13日與巴拿馬斷交、2018年05月01日與多明尼加斷交，以及昨日宣布斷交的布吉納法索，他反問民進黨「應該不會有人這樣下賤不要臉，只會要求別人，自己都是例外。對吧？！」

對此，不少網友狂酸「會不會任內歸零啊」、「一個月斷兩個 猛」、「在野時嗆kmt嗆那麼爽，有種就相同標準要求自己呀，都縮啦？」、「原來資進黨說沒辦法就能安全下裝了…kmt沒辦法被幹得要死」、「嘴砲政府，真的技能點只點在嘴砲上」