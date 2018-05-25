台女帶「防狼噴霧」去香港迪士尼 慘遭拘留7小時

台女帶「防狼噴霧」去香港迪士尼 慘遭拘留7小時（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

友善列印
／綜合報導

一名台灣女遊客日前到香港迪士尼遊玩，接受入園安檢時，因為攜帶防狼噴霧遭迪士尼報警處理，最後被以違反槍枝管制拘捕，不僅被拘留7小時，最後還得繳交1000元罰款（約新台幣3810元）。

台女23日前往香港迪士尼，在入場安檢時被發現背包掛著防狼噴霧劑而遭園方人員攔下，原本她以為物品丟掉就沒事，沒想到迪士尼立即報警處理。警方到場後，女警對她進行全身搜查，背包也重新檢查，並沒收手機，另外因避免嫌犯自殺，也按程序將她的鞋帶抽掉。

台女事後在臉書社團《爆怨公社》PO文，她在前往警局的路上，好奇詢問警方香港女生都如何自保？沒想到港警卻相當自信的說「我們香港很安全的，沒有人會想動歪腦筋」，他們也說大部分會攜帶防狼噴霧自保的以台灣人居多。

台女透露在拘留室待了7小時，最後繳了保釋金500港幣才放人，從她分享的照片可以看到，文件上的罪名敘述寫道，因違反香港法例第238章火器及彈藥條例，被控「無牌管有槍械」罪。

最後她更自嘲「萬萬想不到開心到香港廸士尼遊玩竟變惡夢之旅」，而讓她被拘留的原因僅是因為攜帶了在台灣極為普遍的防狼噴霧器，又上繳了近4千元的罰金，種種遭遇讓她欲哭無淚，希望透過自身的經驗，讓更多台灣人有所警惕。

文章來源：Facebook/爆怨公社

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