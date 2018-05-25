自助餐兩道170好便宜？中南部人傻眼：台北可憐

2018年05月25日 13:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

民眾在新北市某連鎖自助餐夾了蝦仁炒蛋和糖醋排骨兩道菜，結帳時要價170元，讓她驚呼好貴，好奇問道「是我吃米不知道米價嗎？」沒想到卻引來網友一窩蜂喊便宜，甚至與熱炒做比較，不過有中南部朋友直言，相同份量在南部頂多100上下，感嘆「台北人好可憐唷」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，在沒有白飯的情況下，只買了蝦仁炒蛋和糖醋排骨，雖然結帳時櫃台人員有提醒她蝦子比較貴，但結帳金額竟高達170元仍讓她傻眼，「是我吃米不知米價嗎？我應該去買便當的…」

不少網友在看了份量後認為價格很合理，「這樣很便宜吧！一整盒的肉耶！」、「便宜！熱炒一樣100，但是蝦子可能沒那麼多」、「同樣的食材你自己買來煮一遍，就會知道一點都不貴」；不過也有中南部的朋友認為「南北物價真的差這麼多嗎？」，紛紛感嘆「蛤真假？被以上嚇到，這在高雄真的會倒」、「說真的我也覺得有點貴！可是留言（一面倒喊便宜）讓我有點嚇到」、「看了以上留言，只覺得台北人好可憐唷，這樣南部自助餐頂多100上下，還一堆人說合理，還用熱炒比較，顆顆…蠻搞笑的」