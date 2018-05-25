古惑仔真實版？香港街頭爆發黑幫械鬥 蒙面刀客衝進人群瘋狂猛砍

2018年05月25日 13:25 陳慶餘

香港西貢街頭發生黑幫集體鬥毆事件（取自臉書）

港片古惑仔是不少人的經典回憶，銅鑼灣扛霸子、西貢大傻、東興烏鴉等外號不少人都耳熟能詳，沒想到如今如同電影劇情的情節卻真實上演。昨（24）日晚間有30名黑幫份子在香港西貢一間酒樓聚餐，沒想到在一行人離開酒樓時，卻遭到3名持刀的蒙面男子埋伏，3名蒙面男子當時衝下一輛休旅車，見人就是一陣猛砍。

但也許是錯估對方人數，埋伏砍人的一方不敵對方人多勢眾，3人反而被對手拿路邊的垃圾桶打到頭破血流，逼得他們只好開始撤退。在一陣混亂之中，砍人的刀手擠在一輛休旅車上準備逃離現場，但卻被對方開著一台印有港星周秀娜照片的貨車攔腰撞上，車上一行人隨即棄車逃跑，但休旅車司機卻立刻被一台從旁邊衝出來的LEXUS給撞飛，嚇得刀手們開始四處逃竄，其中一人甚至是跳海逃命，游到岸旁一個舢舨上躲藏。

大批警方在獲報也趕到現場並靠著優勢警力控制現場，接著將該名逃到舢舨上的刀手逮捕。警方事後也在案發地點發現了另外3名傷者，包含了1名躲在殘障廁所內、1名倒臥在路旁的砍人黑幫，遇襲的一方則是也有1人受傷。

根據警方調查指出，案發現場的酒樓是在一場舉行黑幫「和安樂（俗稱水房）」前老大「肥威」的慶生飯局，多名黑幫分子獲邀參加，但是卻在離開時遭另一個黑幫「和勝和」埋伏，最後才會演變成一場街頭大混戰，至於肥威本人則是沒有受傷，警方目前正在聯絡他以了解案情。

「一開始還以為是在拍電影！」事發當下，有民眾目擊械鬥發生，立刻用手機錄下全程並且上傳到臉書社團和網友分享，不少網友看了之後也紛紛留言表示：「平均1個人打10個…」、「3個人去砍30個，有沒有病啊？」、「都什麼年代了還在打打殺殺」、「給你面子我叫你傻哥，不給你面子我叫你傻仔！」