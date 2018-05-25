地下室的房租比樓上還貴！你知道的「房市鐵則」在民國初年統統不管用

2018年05月25日 14:02 李珮雲 ／綜合整理；李開周／時報出版 ／綜合整理；李開周／時報出版

民國初年是個經常打仗的年代，那時候過日子離不開戰爭，房地產市場也離不開戰爭。

比方說，很多地方房市正熱，一炮打過來，居民出逃，移民返鄉，有房的低價拋售，沒房的不再認購，房價和地價像燒餅上的芝麻一樣簌簌往下掉，新建商鋪空關，在建住宅停工，建商債臺高築，房地產市場崩盤；還有很多地方本來沒有太多購屋需求，只因為其他地方都在打仗，這裡成了和平孤島，難民像潮水一樣湧過來，有錢的四處買，沒錢的四處租，把房價和房租抬高了，也把這裡的房市捧紅了。

甭說房價、地價和房租經常受戰爭影響，生活在民國初年的人，居住習慣同樣深受戰爭影響。很多人寧可租屋也不買房，最重要的一個原因就是怕辛辛苦苦大半生買下的房子被亂飛的炸彈炸成平地，那時候的保險公司又不賠，豈不虧大了？所以無論有錢人還是沒錢人，每到一個城市定居，都是租屋的多，買房的少。

這種居住習慣進而影響了建商的開發模式。在民國初年，出售房屋的房產公司極為少見，無論是不遠萬里來中國淘金的猶太建商，還是本小利薄、租地建房的本土建商，也無論是他們開發的是商業地產還是住宅專案，大家都偏好出租而非出售，因為這樣才能迎合消費者需求。那消費者為什麼偏愛租屋而不是買房呢？因為老是有戰爭。

郊區的房價比市中心高，地下室的房租比樓上還貴…你知道的房市鐵則，在民國初年統統不管用！

以下三種房子千萬不要買：

▲市中心的房子：扔炸彈最愛

▲燈火通明的地段：半夜空襲首選

▲有電梯的公寓：炸起來方便、效果特好

本文摘自，時報出版《民國房地產戰爭》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！