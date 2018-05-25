奧迪從後追撞！車上掉出遭綑綁女子 意外曝光驚人真相

奧迪從後追撞！車上掉出遭綑綁女子 意外曝光驚人真相(圖翻攝自/星島日報)

友善列印
/綜合報導

在路上有時未注意，難免會發生意外。大陸四川成都市一名王姓男子，日前行駛在馬路上時，後方被一輛奧迪追撞，沒想到對方的車上竟掉出一名手腳遭綑綁的女子，而且駕駛見女子掉落後，還想將她塞回車內，但眼見已被其他人看見，最後驅車離開，隨後警方也逮捕該嫌犯。

綜合陸媒報導，王姓男子21日下午開車行駛於道路上，突然有一輛白色奧迪從後方追撞，隨後對方後坐便掉落出一名女子，而且手腳都被綑綁起來，就連嘴巴也被貼上膠布，其他民眾發現不對勁，趕緊上前圍觀。

對方後坐便掉落出一名女子，而且手腳都被綑綁起來，就連嘴巴也被貼上膠布 對方後坐便掉落出一名女子，而且手腳都被綑綁起來，就連嘴巴也被貼上膠布(圖翻攝自/星島日報)

而戴著鴨舌帽的奧迪駕駛，最後趕緊開車離開，短髮女子落地後，也自行解開身上的繩子，她表示當天從醫院下班，打算開車回家，豈料就遭到該名男子綁架，對方企圖開至郊區洗劫，期間她試圖想脫身，不斷想開後坐的車門，但駕駛一邊掌握方向盤，一邊拉住該名女子。

最後可能因在忙亂中，才不小心撞上前方車輛，所幸發生突發狀況，短髮女子才得以脫身，而她身上有輕微擦傷，事後也至醫院治療。成都市公安局青羊區分局接獲通報後，於22日表示已逮捕一名30歲的陳姓嫌犯，且在審問他中也坦承犯行，案件將進一步偵辦中。

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