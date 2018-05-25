媽媽也失控！暴走評兒子表現 崩潰打一分「給他面子」

2018年05月25日 15:54 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

兒童在上小學時，學校老師都會透過聯絡簿，與家長分享小朋友在學校的狀況。最近一名媽媽在臉書社團，貼出與老師的聯絡簿內容，由於字裡行間都充滿她的無奈與情緒，而老師也都會予以回覆，讓不少網友笑翻直呼「媽媽也太可愛」。

媽媽最後還自加一個「我會惹怒大人（10秒內）」的選項(圖翻攝自/爆廢公社)

一名女網友在《爆廢公社》分享孩子的聯絡簿內容，圖片中的學習單，要父母以畫笑臉的方式替孩子評分，其中包括「我會準備明天要穿的衣服」、「我會自己起床」、「我會收拾餐桌」，每個選項滿分為5個笑臉。不過，原PO每一項都只給一個，而且還附註理由「畫一個給他面子」、「怕他自尊心受創」等。

而該名家長與老師的互動都相當有趣，讓不少網友看得哈哈大笑(圖翻攝自/爆廢公社)

最後還自加一個「我會惹怒大人（10秒內）」的選項，而笑臉不僅畫滿5個，甚至還自畫4個，充分表現出孩子惹怒原PO的心情，而老師在聯絡簿裡叮嚀該家長填寫學習單，這名媽媽甚至回覆「立馬可以交卷，完全不需要等」，逗得老師哈哈大笑。

而該名家長與老師的互動都相當有趣，讓不少網友看得哈哈大笑(圖翻攝自/爆廢公社)

而該名家長與老師的互動都相當有趣，其中老師曾誇獎她的孩子有聽話，而媽媽則是暴走的回覆「每次回到家就大暴走啊！真得快把我氣瘋了」，老師也趣味的回「媽咪該喝了」，或是叮嚀家長完成數學作業，而該名媽媽則自曝「媽媽的數學好像也有點…」，讓人看的捧腹大笑。

而該名家長與老師的互動都相當有趣，讓不少網友看得哈哈大笑(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友也相當期待老師的後續回覆，紛紛表示「期待老師的回覆」、「媽媽太可愛了」、「好有趣的家長，小朋友一定活的很快樂」、「媽媽好有才，我欣賞」，也有感同身受的媽媽表示「跟我家的完全一樣」、「小孩假日很有事，不用叫不用鬧鐘，一定準時起床...比平常還早這樣」、「說出全天下媽咪的心聲嚕！」。