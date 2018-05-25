出國幫代購花2萬！朋友一句「太貴」 讓他看清一個人

出國幫代購花2萬！朋友一句「太貴」 讓他看清一個人(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

不少人出國時，會幫朋友代買當地東西，但基本上都不會要求太多樣。日前一名網友在臉書抱怨，至日本旅遊期間打卡，讓朋友得知他人在日本，因此拜託幫忙代買東西，殊不知回台灣後，向對方告知總共花了2萬元，而朋友竟一句「太貴不要了！」讓他相當火大。

一名網友在《爆怨公社》先是呼籲「出國代買真的一定要先收到錢」，更表示自己四月份至日本旅遊，原本也沒有打算要幫朋友代買，因此也未特地跟別人說，但期間因為打了卡讓朋友知道行蹤，之後有一名友人向他表示，想要送父母日本的東西。

因此拜託原PO幫忙代買「白七星3條、黑七星2條、櫻花裝2條、Wakamoto 3罐、酸痛貼2盒、眼藥水3盒等」，總共花了台幣2萬多元，沒想到回到台灣後，告知對方此事並要收錢，而對方竟回「太貴不要了！」，讓他內心不悅的大罵「X的！每天你要我跟你回報價錢是回報好玩的嗎？」。

許多網友也紛紛表示「真的很過份！花時間幫買就算了，還沒有多賺錢還這樣」、「太扯了！下次先收錢或是找理由婉拒不買！」、「這個朋友可以放去大海了」、「很多方便給人當隨便，遇到這種親友直接斷絕往來」、「當作自己多花兩萬買東西給自己，看清一個人很便宜了」。

還有朋友分享自身經歷「我曾經幫一個同學在日本買薰衣草枕，結果回來後東西給她了，錢沒給然後就休學了」、「我以前同事去歐洲，我託她買巧克力，她也幫我買了。以前沒智慧型手機，所以沒辦法即時報價，買了兩小盒2000(元)我也付了，因為那是我請人家買的」、「曾經被朋友要代買這個，結果我買回來跟我說不要了...，我只好自己賣掉（一把火）知道這有多重嗎？」。

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