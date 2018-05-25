在機車停等區等紅燈！旁邊騎士全消失 一張圖詮釋邊緣人

在機車停等區等紅燈！旁邊騎士全消失 一張圖詮釋邊緣人(圖翻攝自/爆笑公社)

友善列印
/綜合報導

隨著夏天的到來，台灣的天氣也變得越來越熱，不少機車族騎在馬路上，更是曬到快昏倒，因此有不少人會停在陰暗處等紅燈。一名男網友日前PO出一張照，當時他騎車在停等區等紅燈，發覺身旁機車族都消失，往後一看才知原因，讓他笑噴表示「邊緣人日常」。

一名網友在《爆笑公社》表示，「我一定是長的很醜？不然為什麼大家要離我那麼遠！」，並hashtag邊緣人日常，照片中原PO一人在停等區等紅燈，當時他記得有很多輛機車在旁行駛，但這時他的身邊卻空無一人，直到他往望後看才發現，原來其他人為了躲太陽，全躲在陰影處等候。

原PO貼出照片，讓他笑著感嘆「我一定是長的很醜？不然為什麼大家要離我那麼遠！」(圖翻攝自/爆笑公社) 原PO貼出照片，讓他笑著感嘆「我一定是長的很醜？不然為什麼大家要離我那麼遠！」(圖翻攝自/爆笑公社)

許多網友看完，紛紛開玩笑表示「傳說中，帥到沒朋友」、「不是，你是暖男」、「你是陽光男孩，沒有陰影」、「你是背影殺手，看到你的背影就嚇死人了」、「你贏在起跑點」、「邊緣人無極限」、「剎那間 有種自己違規的感覺嗎？」、「他們都在後面笑你，笨蛋不躲太陽」，還有會這樣停的網友提到「我也會找陰涼處躲太陽。實在太熱了！太陽下騎車汗都用滴的」。

直到他往望後看才發現，原來其他人為了躲太陽，全躲在陰影處等候 直到他往望後看才發現，原來其他人為了躲太陽，全躲在陰影處等候(圖翻攝自/爆笑公社)

也有人認為這種行為相當危險「真的很討厭這種躲太陽的人，要躲可不可以不要影響到後方的機車，去年我就是被這種人擊落，躲太陽綠燈了，直接切出來我就撞上了」、「到底為什麼要一直躲太陽，騎車的時候也會一直曬到太陽，有差這紅燈的幾秒鐘嗎？」、「這種行為很自私也很危險欸！」。

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