網紅飄仙氣自豪「零修圖」起底照曝光竟激似大媽

本人和照片的差異讓網友直呼根本是「少女變大媽」（翻攝微博）

友善列印

在微博擁有超過23萬粉絲的網紅「黃喬恩」，因為外表甜美充滿少女氣息，加上不斷號稱自己的照片都是「零修圖」，因此被粉絲稱之為「仙氣美女」。沒想到近日一組據說黃喬恩接受媒體訪問時的照片被網友給搜出，照片中黃喬恩不僅膚質差，臉頰的肉還很鬆垮，與平常她在網路上曬出的美照相似度極低，讓不少粉絲看了之後都大失所望，直呼根本就是「從少女變大媽」。

據了解，畢業於北京服裝學院的黃喬恩以「仙氣清純」的形象在微博小有名氣，除了標榜自己是天然美女以外，黃喬恩也自創服裝品牌，從設計到模特兒通通一手包辦。沒想到近日有網友找到一組黃喬恩接受媒體訪問時的側拍照，發現其實她口中的「零修圖」根本是在說謊。

從曝光的照片中可見，黃喬恩底妝過白、腮紅過紅，皮膚也明顯凹凸不平，眼睛更比號稱零修圖的「仙氣美照」小了一號，周圍更有不少皺紋，讓不少粉絲看了之後通通幻滅，紛紛留言：「從少女變大媽」、「老了不只十歲！」、「臉上的肉好鬆弛…感覺都要掛不住了」、「早就跟你們說了網紅不可信！」

而在起底照曝光後，黃喬恩也透過微博澄清，自己本來照片就很挑角度，況且她就是知道自己不能靠臉吃飯，所以才會這麼努力工作，而幫她拍照的攝影師PO出真正的「零修圖美照」並強調：「除了調光線以外沒有後期（製）」。

黃喬恩自創服裝品牌，從設計到當模特兒通通一手包辦（翻攝微博） 黃喬恩自創服裝品牌，從設計到當模特兒通通一手包辦（翻攝微博）
黃喬恩號稱自己零修圖（翻攝微博） 黃喬恩號稱自己零修圖（翻攝微博）
黃喬恩在微博發文澄清（翻攝微博） 黃喬恩在微博發文澄清（翻攝微博）
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