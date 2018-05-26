紗窗長卵有救嗎？網友驚呼：要用火燒！ 他照做結果超爆笑

紗窗長卵有救嗎？網友驚呼：要用火燒！ 他照做結果超爆笑（翻攝批踢踢）

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原生於南亞的「荔枝椿象」是台灣農作物的主要害蟲之一，由於荔枝椿象會噴出腐蝕性臭液的毒液，若是不小心接觸到，人的皮膚還會紅腫潰爛，因此不少民眾都避之唯恐不及。

一位網友就在批踢踢發文指出，自己家的紗窗被不明蟲子產了好幾顆卵，嚇得他發文詢問網友該怎麼處理，而眼尖的鄉民們一看就發現這是荔枝椿象的卵，連忙建議他要小心處理，也有人要他用火燒，沒想到該名網友照做之後的下場卻讓網友笑瘋。

該名網友在批踢踢八卦板發文表示，每到夏天家裡就會被各種蟲子入侵，白蟻、蛾、金龜子這些都還好，但昨天家裡的紗窗卻出現了一個他沒有看過的蟲卵，嚇得他連忙上網求助，「昨天看到紗窗上有蟲卵孵化了，有倫（人）知道這是什魔（麼）嗎？」」在看過所PO的照片後，眼尖的鄉民一眼就認出那是會噴毒液的荔枝椿象，並建議他用肥皂水來沖掉紗窗上的卵，千萬不要用手去碰，以免受傷。

不過也有鄉民用看好戲的心態來建議原PO要「用火燒」，因為一般的紗窗雖然看起來像是烤網，但材質卻是尼龍，碰到火一定會被燒破，沒想到天真的原PO卻信以為真，真的用火來燒，結果就是把整片紗窗給燒出一個大洞，「燒掉了…真的不能用燒的，我原本預期是一個小洞而已，沒想到蔓延超快，嚇死！」

由於先前已經有批踢踢鄉民被騙把紗窗燒破，因此不少網友在看到原PO的天真行為後也立刻被逗樂，紛紛留言表示：「越燒越大欸，下一個別把房子也燒了就好」、「照這樣燒下去，紗窗師傅愛死荔枝椿象」、「燒一次不夠，你有燒第二次嗎？」，但也有網友懷疑「假的吧？紗窗材質不一樣」

網友天真照做，結果整片紗窗都被燒破一大半（翻攝批踢踢） 網友天真照做，結果整片紗窗都被燒破一大半（翻攝批踢踢）

今年四月也有網友用火去燒，結果紗窗也被燒破（翻攝批踢踢） 今年四月也有網友用火去燒，結果紗窗也被燒破（翻攝批踢踢）

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