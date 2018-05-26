結婚5年未看過岳父母！一見面就逃跑 意外揭精密騙局

2018年05月26日 15:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

婚姻應該是建立於感情上，但有人卻將它當作賺錢方式。大陸上海一名楊姓男子與妻結婚5年，儘管已舉辦過婚禮，但妻子經常以各種理由，不肯去辦理結婚證，沒想到楊男家長決定約親家討論，豈料對方到場後卻落荒而逃，讓他們驚覺不對勁，最後男子才發現，原來兩人的婚姻是一場騙局。

綜合陸媒報導，居住於崇明區城橋鎮的楊姓先生，從2013年與張姓女子結婚，兩人也已辦過婚禮，這期間張男想去辦理結婚證，但妻子經常以各種理由推辭，讓他感到不對勁，而楊男母親得知此事，決定找岳父岳母討論。

豈料，張姓女子將婆婆與丈夫帶往一處住宅，但張女的父母看見他們進門後，一句話都沒說就逃跑，讓楊男發現事有蹊蹺，再詢問當地居民後得知，他們根本不認識張女一家人，楊男與母親驚覺被騙，趕緊報警處理，在調查下才知道，原來這是張女精心策劃的婚姻詐騙。

而張女實際上姓倪，在崇明經營一間理髮店，而且已有一個10多歲的兒子，而丈夫則是經常在外地工作，由於理髮店的生意不好，因此用計騙婚。當時她透過QQ認識住在附近的楊男，兩人很快的就交往，進而結婚舉辦婚禮，張女也收取聘金10萬元，還有金飾及親戚紅包等。

這5年期間，楊男多次提出要辦理結婚證，但她都以各種理由拒絕，為了不讓對方起疑，因此花錢雇用一對老夫妻扮演她的父母，沒想到他們竟臨陣脫逃，事情也才因此曝光，而這5年她也非常辛苦，不斷在丈夫、楊男及兒子間周旋，就是為了不讓事情曝光。而目前女子依涉嫌詐騙罪遭刑事拘留，案件待進一步審理。