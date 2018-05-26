殺牙醫兇嫌「行使緘默權」拒道歉 名醫表弟痛批：不判死台灣沒藥醫

2018年05月26日 16:14 陳慶餘

台中一名罹患精神疾病的賴姓男子，在24日因持刀跑到妹妹上班的牙醫診所討錢不成，竟砍殺診所員工造成一死兩傷慘劇。而賴姓男子昨日在接受警方偵訊時竟說要「行使緘默權」並拒絕和家屬道歉，一名自稱是受害王姓醫師表的的吳姓網友就在臉書「爆料公社」貼出賴嫌的照片，並表示對方根本就是在裝瘋賣傻，如果這種人「法官再不判死刑，台灣真的沒藥醫」，貼文曝光後引起不少氣忿的網友共鳴。

該名網友指出，被害的王姓醫師是他的表哥，他在社團內公布賴嫌的照片和姓名，並且不滿的表示：「媒體還給你馬賽克，我就把你找出來好好讓我們的親友看看，這為了一千元就殺害表哥的人長的啥鳥樣，有病不吃藥，領手冊出來殺人就不用死刑？這種王八蛋社會還是一堆，希望這種事情不要再發生了。」

吳姓網友進一步指出，誇張的是被害家屬要求對方道歉，他竟然還說要「行使緘默權」，讓他氣得痛批對方「帶刀就是預謀殺人，連法律部份也查詢好才會說出這種話，說什麼精神有障礙，根本就是跟那種不想當兵裝瘋賣傻的人沒差別，法官再不判死刑，台灣真的沒藥醫了！」

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言聲援「就是沒死刑，台灣才會便犯罪者天堂這樣」、「不用浪費子彈，直接進焚化爐」、「拿手冊當尚方寶劍啊？上斬昏君？怎麼都砍不到恐龍官？」、「有精神障礙，加鬼島法律，死不了」、「DPP最照顧殺人犯的，絕對不會死」，但也有網友提醒，在網路上公開身心障礙者的個人資料已經觸法，希望原PO三思而後行。