理工妹畢業寫真飄仙氣！照片曝光網暴動：能出道了

理工妹畢業寫真飄仙氣！照片曝光網暴動：能出道了(圖翻攝自微博/明教猫小咪)

友善列印
/綜合報導

六月畢業季又要到了，應屆畢業生也開始拍畢業照，紀念在校生活的點滴，不過拍畢業照時，不少學生在鏡頭前難免會害羞，在攝影師制式化的教導下，每次拍出來的模樣，都顯得相當尷尬，最近大陸網路瘋傳大連理工大學畢業照，由於畫面相當唯美，讓不少網友暴動「她們根本可以組團出道了」。

6名理工妹長相相當甜美，加上攝影師的拍攝技巧，讓畢業照顯得更加唯美(圖翻攝自微博/明教猫小咪) 6名理工妹長相相當甜美，加上攝影師的拍攝技巧，讓畢業照顯得更加唯美(圖翻攝自微博/明教猫小咪)

微博最近上傳一系列大連理工大學畢業照，照片中的主角是6名正妹，每個人都長得相當甜美，穿著藍色的學校制服及和服，拍照場景包括遊樂園、森林或海邊，眼神自然的看向鏡頭，每張照都呈現她們清純，6名女同學宛如像是電影劇照中的女主角。

其中還有穿著和服的造型(圖翻攝自微博/明教猫小咪) 其中還有穿著和服的造型(圖翻攝自微博/明教猫小咪)
由於拍攝出來的照片，實在是太美了，也讓這系列照片意外爆紅 由於拍攝出來的照片，實在是太美了，也讓這系列照片意外爆紅(圖翻攝自微博/明教猫小咪)

而拍攝該組畢業照的是一名叫「漆石依」的攝影師，由於拍攝出來的照片，實在是太美了，也讓這系列照片意外爆紅。不少網友紛紛表示「大連理工就是這樣招生的嗎？」、「每一張照片都刻畫著青春的模樣」、「想當年我們拍畢業照就穿著校服站成幾排」、「這才是我想要的畢業照啊！」、「好看到可以出道」、「沒有學士服的畢業照算什麼畢業照，就是寫真而已」。

由於拍攝出來的照片，實在是太美了，也讓這系列照片意外爆紅(圖翻攝自微博/明教猫小咪) 由於拍攝出來的照片，實在是太美了，也讓這系列照片意外爆紅(圖翻攝自微博/明教猫小咪)

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