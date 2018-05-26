雙胞胎姊「緊抱」腦積水妹道別 母忍痛拔生命維持器

2018年05月26日 18:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

雙胞胎姊緊抱腦積水妹道別 母忍痛拔生命維持器(影片來源/臉書/This is my brave face)

懷胎10個月生下的孩子，若是因病過世，做父母的都會感到不捨。英國里茲（Leeds）一名母親艾米（Amy Campbell）產下一對雙胞胎早產兒，但小女兒被檢查出有腦積水，因此能活下來的時間不多，為了讓姊妹倆見最後一面，因此打開保溫箱將兩人放在一起，豈料姊姊竟把手搭在妹妹肩上，好像在安慰對方，讓該名母親當場淚崩。

30歲的艾米於懷孕第26周時，早產生下一對雙胞胎，當時兩人僅各重2磅（約0.91公斤），由於太早出生導致姊妹倆很虛弱，其中妹妹艾絲米（Esme）被診斷出患有嚴重腦積水，根本難以存活下來，就算真有奇蹟發生，她未來的日子也會過得相當辛苦。

艾米表示，當得知這個消息時，她感到相當驚慌，因為自己的小女兒就快要死了，而且孩子的頭圍越來越大，她與丈夫都不希望孩子受苦，但何時要關掉孩子的生命維持器，卻是他們難以做的抉擇，在商量後決定讓孩子倆見面，並拍下4人全家福照。

一家四口當下相當幸福(圖翻攝自臉書/This is my brave face)

在護士的幫忙下，將孩子倆拿出保溫箱，艾米將兩人捧在懷裡，期間姊姊夏洛特（Charlotte）還搭上妹妹的肩膀，好像在安慰她一樣，讓母親艾米當場淚崩，但是那一刻卻是她人生中最美好的時刻，儘管知道孩子將離開，但當下她將一切都拋諸腦後。

艾米與女兒度過12小時後，才忍痛關掉孩子的生命維持器，而女兒也在她的懷中過世，當下她希望女兒能在幸福中離開，而且能記住她這個媽媽，將艾絲米安葬後，她經常來墓前探望她，等夏洛特稍大後也會帶著她一起來，如今艾米又懷上一個男嬰，她感到相當開心，而艾絲米也永遠是家中的成員。