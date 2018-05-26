網紅「巡迴口愛」遭肉搜 她曝悲慘過往：想證明被需要

2018年05月26日 20:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人會做出脫序的行為，或許與她的過往有關，在批評人之前，是否也該換個角度想一想。大陸西安有一名網紅「Rill醬」，經常在社群軟體貼出性感照片，最近甚至表示要巡迴免費幫人口愛，而此消息也遭瘋傳，網友也不斷肉搜，讓她才趕緊刪文，也說出自己的悲慘往事。

網紅「Rill醬」是一名大學生，且沉迷於野戰及SM，最近她發文表示要舉辦免費口愛活動，引發網友肉搜，也因為她的身分曝光後，趕緊刪掉過去的發文，僅留下一篇道別文章，向網友說明自己的動機，開頭就提到「我一直都在想一個問題，我到底哪裡做錯了」，原本只想將這次活動當做無聊生活的調劑，她不僅沒有向人拿錢，更沒有傷害到別人。

網紅「Rill醬」舉辦免費口愛的活動(圖翻攝自/微博/厲害了我的豹)

網紅「Rill醬」舉辦免費口愛的活動(圖翻攝自/微博/厲害了我的豹)

Rill醬提到，她從小到大沒見過父母，在小學時更是遭人排擠，僅管她擁有美麗的軀殼，但一直以來都是孤身一人的長大，直到上了高一，她與高三的學長交往，「我第一次感受到被人需要被人疼愛的感覺，我也在聖誕夜那晚把自己的第一次給了他」，但沒想到對方早已有女友，僅是把她當消遣的玩具，沒隔多久就分手了。

從那時開始她變得自暴自棄，可能為了證明自己被需要，甚至與校內三四個男生上床，而這件事情也在學校被傳開，導致她被人指指點點，還在私底下說她是「綠茶婊」，而朋友也漸漸的疏遠她「而學校裡的男生也成天用色眯眯一樣的眼神看著我直到畢業」。

她漸漸的認為，男人在乎的只有「性」，享受辦事時的快感，甚至崩潰的寫下「既然如此反正我的人生已經完蛋了，那我就成為能讓男人愉悅的玩具吧」，更認為只要能滿足對方，就會被認定是「好女孩」，漸漸地生活也與性離不開，「我也不知道我做愛是為了什麼，可能我從一開始就做錯了吧，但是那也已經無所謂了，自然也不存在後悔一說」。

她最後也強調，寫這篇文章不是為了博取同情或原諒，而是寫給自己看的「我也知道，我終究只是一個靠無數男人的精液存活的賤女人」，不過這起事件已影響到她的生活，自此她也不會在網路世界出現，決定只在現實中結交朋友，並將帳號刪除。