拒付50元停車費！收費員死纏擋車 駕駛拗不過投降

2018年05月27日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

車停在收費停車場，就應該要繳費。大陸雲南昆明一名駕駛，在收費停車格停了16小時，但離開時卻拒絕支付10元(約新台幣50元)費用，而收費員見狀不論多危險，趕緊上前攔阻，直接用手抵著轎車，而駕駛見拗不過對方，最後從車窗丟出10元後離開。

事發於昆明河宏路上，一名收費員用手抵著一輛黑色轎車，駕駛期間甚至加速行駛企圖離開，但收費員仍不斷阻擋在前面，使得駕駛也無法前進，兩人僵持不下，駕駛期間還破口大罵收費員，最後因鬥不過對方，才扔了10元在地上，氣得驅車離開。

而起因其實是，該名駕駛於周四（24日）停車超過16小時，按照規定應支付14元停車費，但收費員僅收他10元，但對方不僅拒絕付款，還想自行離開，而楊姓收費員見狀，趕緊上前阻擋，駕駛也不顧對方安危，開車將他推了50公尺，最後眼看拗不過對方，於是喊了一句「你要的是10塊錢」，就將錢丟在地上，而楊姓收費員過去將錢撿起。

對此，收費員也報警處理，最後警方依尋釁滋事罪將駕駛處以行政拘留。許多網友則氣憤的表示「買得起車加不起油的人」、「是不是可以以危險駕駛罪告他，垃圾！」，不過也有網友認為，這並非正規停車場，可能內有隱情「這個一看就不是正規的停車場️」、「多收了吧！一般路邊的停車4元左右，晚上免費」。