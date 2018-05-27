維族正妹被逼嫁陸男「洗基因」 網驚爆：家人被關在集中營

維族正妹被逼嫁陸男「洗基因」 網驚爆：家人被關在集中營(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
臉書粉專《Talk to East Turkestan》分享一段婚禮影片，新娘哭喪著臉的神情令人超心疼。(影片/ 取自臉書《Talk to East Turkestan》)

最近大陸有一段影片引起熱議，在一場婚禮上新郎笑開懷，但美麗的新娘卻毫無笑容一臉無奈，但原來不是新娘鬧脾氣，而是來自維吾爾族的她，家人被關在「集中營」，必須跟該男通婚家人才會被釋放，更有人認定這種行為根本是在「洗基因」。

26日有一個臉書粉絲專頁《Talk to East Turkestan》分享一段15秒的結婚影片，畫面中看到五官標緻、身材姣好的新娘一臉無奈，反觀新郎笑得合不攏嘴，讓婚禮看起來相當奇怪；影片說明解釋這場婚禮其實很「悲情」，因為這名新娘是來自維吾爾族的少女，她的家人被關在「集中營」，她得透過通婚才能讓家人獲得自由，才會不得不嫁給影片中的新郎。

英國影音平台《LiveLeak》也分享這段影片，並講到維吾爾族的女性被迫與漢人結婚，她們因此得拋棄自己的信仰、改穿漢服，得表現出對漢人文化的忠誠；而這場婚禮遭質疑是在「洗基因」，甚至可能是要達成種族(維吾爾族)滅絕。

影片曝光後引起熱議，大多數網友看到新娘的神情都超心疼，「新娘超可憐…」、「我不覺得這是場愉快的婚禮」、「真的很噁心」、「捍衛女權的國際組織在哪裡？怎能保持沉默？」；有人更受不了痛批，「怎能放任世界最大的種族滅絕發生？這影片讓人非常不舒服」。

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