想吃「土耳其冰淇淋」被逼瘋 他這樣做讓老闆秒投降

想吃「土耳其冰淇淋」被逼瘋 他這樣做讓老闆秒投降(圖/ 翻攝自影片)

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小弟弟買土耳其冰淇淋被老闆玩弄到崩潰，氣得怒吃衛生紙。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

在許多觀光景點、夜市常常能看到「土耳其冰淇淋」店，有經驗的人也知道想吃到土耳其冰淇淋，都要先做好被老闆「玩鬧」的準備。最近網路上有一段國外小朋友想吃土耳其冰淇淋，但被老闆耍到崩潰，居然直接將老闆給他的衛生紙吃下去，嚇得老闆馬上投降把冰淇淋給他。

小弟弟一直拿不到想吃的土耳其冰淇淋，氣得把衛生紙往嘴巴裡塞。 小弟弟一直拿不到想吃的土耳其冰淇淋，氣得把衛生紙往嘴巴裡塞。(圖/ 翻攝自影片)

24日有一名網友在臉書社團分享一段趣味影片，畫面中看到一名小弟弟在買土耳其冰淇淋，老闆用鐵棒要將冰淇淋給他時，不斷上下旋轉不讓他碰到，直到小弟弟握住甜筒時，老闆又將甜筒上的冰淇淋抽走，就這樣反覆好幾次捉弄，當老闆又抽走冰淇淋只留了一張衛生紙給他時，小弟弟疑似被鬧到不開心，直接將衛生紙塞進嘴巴，嚇得家長馬上出手制止，老闆也笑著趕緊將冰淇淋給小弟弟。

小弟弟被氣哭之外，還直接將手中衛生紙往嘴巴裡塞。 小弟弟被氣哭之外，還直接將手中衛生紙往嘴巴裡塞。(圖/ 翻攝自影片)

大票網友看到小弟弟被老闆鬧到氣哭的畫面，感到又心疼又好笑，紛紛留言表示，「小孩已經被玩瘋掉了…」、「好可憐，寧願吃衛生紙了」、「開始懷疑人生」、「很想吃看看，但沒勇氣買」、「哈哈哈他氣哭了啦」；還有網友氣得直呼，「每次看到這個就很想罵人，我寧願不吃，大家抵制」。

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