台生赴陸求學3年 千字文敲醒中國夢

2018年05月27日 16:16 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

近年來台灣畢業生申請赴陸求學人數暴增，為了就是期望日後能在前景看好的市場上搶下先機，在在突顯台灣高等教育崩壞的問題。不過赴陸求學面臨的挑戰可不少，一名在北京讀了3年書的台灣學生以親身經驗，告訴那些對於「中國夢」保有過度熱情的台生，別太過理想化。

在教育方面，原PO提到，在台灣時聽說大陸學生聰明又努力，所以前幾個月他都兢兢業業，後來慢慢了解他們之後，發現台灣太過渲染了，「例如我室友每天晚上11點一定要睡覺，即使作業沒寫完也要睡覺，隔天早上起床抄我的，這顛覆了我的想像。」課堂上大家划手機、翹課、睡覺樣樣都來，跟在台灣流傳的人人舉手搶著發言有所差異。

此外，教授的水準也參差不齊，由於是全英文授課，但教授的英文口音卻讓他不敢恭維，許多專業知識也不是很懂，學生常常透過詢問助教或是學長姐才能得到解答。他還說，大陸各省教育水準差異極大，加上又是分開招生，程度上也不是大家都很厲害，各省前幾名教育水平真的差很多，「我再怎麼努力都不可能會超過江蘇湖北湖南的狀元，稍微努力一點大概可以跟北京上海並肩。」

原PO表示，最近申請研究所時發現，在大陸求學的台灣人不論成績多好，「是不能保研的」，雖然申請出國可以，但大陸的求學環境競爭十分激烈，「在北京非常非常努力GPA才可能有3，在台大GPA3以上的比率我就不用多說了」，恐影響到申請歐美學校，因此他建議「如果目標是去歐美讀研究所的人，請絕對不要來中國求學，大概有1/3的學長姐最後選擇回台大讀研究所。」

至於薪資就業的部分，他提到，「很多人批評台灣22k，但其實中國更慘是沒有基本工資的，即使是頂尖高校出來的學生，剛入職場也是會被當菜鳥操的」，再加上北京消費高，實習一天公定價格只有100元人民幣（約新台幣470元），「如果不依賴父母根本沒辦法生活。」，即便去打工，一小時也只有15元至20元人民幣（約新台幣70至94元）。

此外，因大陸稅法的緣故，陸企聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，「即使你能力再好，也是直接把你簡歷抽掉，而大陸又偏偏最不缺人才，一念之差工作就差了很多。」所以若沒特殊需求，一般陸企是不願意雇用台灣人的，「就連台企如果沒有特殊需求也不願意聘用台灣人，所以求職基本上只能找外企。」

關於領薪也存在很大的問題，這些外企「通常是不願意申報有台灣員工，所以很常只能打黑工，到月底交幾千元人民幣發票換工資，湊不到發票工資就會被拖欠，以上是世界500強外企真實案例，4大會計事務所也是這樣！」讓他覺得很扯。

原PO坦言，「台灣學生的陣亡率在本校大約為1/2」，之所以會寫這篇心得，重點在於大陸沒有台灣人想像中那麼有差距，「在台灣排名靠前的人願意努力，還是能勾上他們肩膀！」只是問題是，「我付出跟我同期的台灣人好幾倍的努力，將來工作，升學因為政策關係都將大打折扣。所以如果沒有有能力幫你解決這些問題的背景的話，不要輕易嘗試中國夢。」

他也強調，「我不後悔之前的決定，吃這三年的苦其實成長了很多，從以前天之驕子看見天外有天。」

對於原PO的心得分享，一名在南京大學讀書的台生也有所感，認為「兩岸學生並沒有絕對性的差距，無論是學習心態或是實力都是。」但他也指出，就業上也確實看到、聽到過很多台生畢業後就業的問題，「雖然惠台措施喊很多，但個人感覺中國官方對台人的優惠具體也只能到學校畢業，到市場上，台灣人的身分有時還會是阻礙。」

因此若是沒打算在大陸久留、長期工作的話，他不建議赴陸求學，「而且是為了薪水過去，還要考量房租、稅後實拿、五險一金之類的東西，這些零零總總扣掉之後，不一定比台灣值得。」