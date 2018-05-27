2018年05月27日 16:47 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

新人登記結婚「喜事變鬧劇」 女方一句玩笑話竟遭暴打(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

兩人結為連理是一件幸福的事情，但卻因為一句話成了鬧劇，那有多荒謬！大陸廣西有一對男女到當地民政局辦結婚登記，但女方只是開個玩笑說「要考慮一下」，沒想到激怒另一半，當下直接朝她揮拳暴打，畫面相當混亂；現場民眾見狀都認為兩人感情應該沒戲唱了，但下午兩人竟返回辦手續，開心地成為合法夫妻。

綜合陸媒報導，日前廣西有一對情侶一早到民政局辦理登記結婚，準人妻和對方開玩笑說「要考慮一下」，但卻讓男子理智線全斷，兩人開始吵起來，他還想讓女方難堪，便開始朝她揮拳毒打，女子還被打到倒地，引起周遭民眾紛紛上前勸阻，這起溫馨的喜事竟成了鬧劇。

不過，民政局工作人員表示，這對情侶下午又返回現場，還帶著家人一起來，兩人臉上更帶著開心的笑容；當辦手續時，工作人員特地問女子有想清楚是否與另一半結婚時，她也回應「上午就是考慮一下，沒什麼問題」，最後兩人還拿著辦好的結婚證，歡喜拍照留念。

早上發生男方打女方的狀況後，下午兩人竟開心返回現場辦理好手續，開心領結婚證。(圖/ 翻攝自微博)

影片曝光後引起熱議，許多網友不解被打女子的想法，紛紛留言「家暴的形成，很多都是被縱容和慣出來的」、「這女的上午不同意被打，下午就同意，會不會是被強迫、恐嚇、毆打才同意？好可怕」、「婚前看到了問題，總以為婚後會變好」、「自己種的惡果自己吃」。