美國驚見「短腿大爪」謎樣生物遭射殺 網大膽推測：狼人！

美國驚見「短腿大爪」謎樣生物遭射殺 網大膽推測：狼人！(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

友善列印
／綜合報導

近期美國蒙大拿州一間牧場主人在附近射殺一頭野生動物，從外觀上看起來像是狼，經過當地動物專家看過後，卻無法辨別是什麼生物，因為牠擁有「短腿大爪」都不是狼的特徵。謎樣生物的照片在網路上瘋傳，掀起網友熱烈討論，更有人大膽推測是狼人或大腳怪等傳說中的生物。

綜合外媒報導，事發地點在蒙大拿州丹頓鎮的牧場附近，牧場主人在幾百公尺外的地方射殺這頭野生動物，牠全身是深棕色的毛、大大的頭和突出的嘴巴，和狼的外型頗相似，於是牧場主人便將「狼」送到當地野生動物公園局檢驗。

該生物的外型乍看很像一頭狼。 該生物的外型乍看很像一頭狼。(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

經過檢驗後，野生動物公園局分析員施木克(Ty Smucker)竟說不知道是什麼生物，「牠的牙齒太短、前腳也很短，爪子又太大，毛皮也看起來怪怪的，都不像是狼有的特徵」，並直言無法辨別是什麼物種；而根據當局公開的新聞稿得知，該生物是母的犬科動物，應該是狗、狐狸和狼的近親，一切都得等DNA檢驗出爐，才能確定牠的身分。

不過，謎樣生物的出現已經掀起熱議，有不少網友更大膽推測「根本就是狼人」，還有人猜可能是傳說中的「大腳怪」。而施木克則認為，「這隻動物比較像狼與狗的混種」，因為當地曾有先例；但狼與狗配種的行為多是私人行為，主人必須向政府登記，卻有不少人並未遵守規定。

不過，牠的大爪和短腿都不像是狼該有的特徵。 不過，牠的大爪和短腿都不像是狼該有的特徵。(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

文章來源：Daily Mail

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