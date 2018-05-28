2018年05月28日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

子女肖想每月1萬7補助金 竟藏老媽屍體5個月(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

百善孝為先，卻有子女為了錢什麼事都做得出來！印度一名70歲老婦艾姆拉瓦緹(Amravati Devi)於今年1月病逝，但她的6個子女卻隱瞞她過世的消息，還將屍體藏匿家中，只為了能夠繼續領取政府每個月給她的4萬盧比(約新台幣1萬7千元)生活補助；直到鄰居聞到腐臭味覺得有異狀，報警處理，才揭穿這起悲劇。

綜合外媒報導，艾姆拉瓦緹有5個兒子，分別是拉維(Ravi)、裘帝(Jyoti)、葛瑞許(Girish)、由吉斯瓦爾(Yogeshwar)和戴夫(Dev)，以及一個女兒薇潔(Vijay)，一家人住在印度北部瓦拉納西；她的丈夫是一名海關高官，當他過世後依政府規定，她每個月可以領取補助金，這筆錢剛好能負擔她與子女的生活開銷。

住在艾姆拉瓦緹家附近的一名鄰居切迪(Chedi Lal)表示，從年初就發現沒有看到她，登門拜訪詢問時，她的子女都用媽媽身體不適，所以在家休養。豈料，幾個月過去，切迪和其他鄰居都聞到艾姆拉瓦緹家傳出惡臭味，大家覺得情況不對，便趕緊報警處理。

當警方接到報案後，到艾姆拉瓦緹家查看時，卻遭到她的子女反對，直到警方強行進入後，只看到臥室中有一具腐爛嚴重到幾乎無法辨認的屍體，後來經過檢測才確認是艾姆拉瓦緹。

其中一名兒子拉維向警方坦承，從媽媽死後他們為了持續領取她的補助金，刻意向大眾隱瞞她死亡的消息，將屍體藏在家中，甚至定期噴灑防腐藥劑，只希望不要被發現；他補充說「如果媽媽死亡被證實，屍體遭火化，補助金就沒了」，但在他們都失業的情況下，沒有收入就只能靠這個辦法。

6名子女驚悚的行徑令當地民眾譁然，警方已逮捕拉維與維潔，仍繼續追查其他4人，整起案件還需進一步調查，而他們可能都將受到嚴重的刑責。