男童懸吊陽台 真人版「蜘蛛人」30秒攀4層樓神救援

男童懸吊陽台 真人版「蜘蛛人」30秒攀4層樓神救援（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導
加薩瑪30秒內徒手爬上4樓，與鄰居合力救下男童。（影片取自Youtube／Dominic Labelle）

巴黎18區一棟大樓日前下午發生一起4歲男童懸吊在陽台外的意外事件，正當眾人心急如焚之際，22歲路人加薩瑪（Mamoudou Gassama）宛若「蜘蛛人」一般，在短短30秒內徒手攀爬上4層樓，展開神速救援，他的英勇義行受到巴黎市長讚揚，法國艾里賽宮(Elysee Palace)甚至邀請他和總統馬克宏(Emmanuel Macron)會面。

根據影片畫面，當時4歲男童雙手緊緊抓握住4樓陽台欄杆，小小身軀在空中搖搖欲墜，一名路過的馬利移民加薩瑪見狀火速徒手爬上4樓，成功救下孩子，現場圍觀群眾看到這一幕紛紛為他的義行喝采，影片也不斷在網路上瘋傳，加薩瑪更被網友封為「18區的蜘蛛人」。對此，加薩瑪低調表示，自己到巴黎才6個月，會出手相救只是偶然，畢竟對方還只是個孩子。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）不只在官方推特上讚揚加薩瑪的義行，也親自致電表達謝意。面對加薩瑪有意留在法國，伊達戈大方表示歡迎，「他英勇的姿態是市民們的榜樣，巴黎市顯然將熱衷於支持他在法國定居的努力。」此外，加薩瑪甚至獲邀在當地時間28日前往艾里賽宮和總統馬克宏見面。

據了解，險些墜樓的男童，當天趁著父親外出購物時偷跑到陽台玩，幸好鄰居及時發現並幫忙拉住，再加上加薩瑪的英勇義舉，才沒釀成憾事。警方事發後已介入調查，釐清男童父母是否有照護上的疏失。

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