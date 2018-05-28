台大女分屍案兇嫌喊冤「飛航模式」卻讓網友驚呼不妙

2018年05月28日 12:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市板橋區發生一起情殺分屍命案，28歲朱姓男子殺害黃姓台大畢業生女友後，將她肢解成7大塊裝在垃圾袋中，事後遭人發現上吊身亡。黃女的哥哥前天（26日）就在網路發文尋人，意外釣出朱男發文澄清，並PO出與女友的對話截圖以示清白，不過卻讓眼尖的網友發現左上角有「飛航模式」的圖樣，認為朱男是為了開脫而自導自演。

面對黃女哥哥在臉書《爆料公社》發文質疑嫌疑重大，朱男26日晚間在臉書上澄清「我從來就沒有對她兇、沒有對她暴力，更沒有限制她的自由！是她一直想要來找我，一直抓著我、綁著我，我每天都很忙碌，因為她，我什麼事情都耽擱了。」

朱男接著說，「她告訴我她多愛我、多需要我，我曾經請她離開過，但她求我讓她回來，我因為心軟包容她的過去，甚至幫她騙她的父母，說我們認識了6個月。這些日子她不在家時，都是跟我在一起，其實我也認識她不到2個月，而且是交友軟體timder認識的。她說她用tinder就是想約炮，還騙我她是處女…」

朱男強調，自己不喜歡亂搞男女關係，發現女友種種的欺騙後，想結束這段關係，「她拜託我，告訴我她會改，最後還是沒有改變，還是偷偷跟男生聊天、聯絡，還有外國人。我真的好很難過，覺得我自己被欺騙、被背叛。」並附上多張與女友的對話截圖。

朱男對話截圖的「飛航模式」讓網友驚呼不妙。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後引起關注，不過卻有不少眼尖網友發現，對話截圖左上方竟出現了「飛航模式」，認為背後原因不單純，留言質疑「一般人不會去開飛航模式吧」、「我也注意到了，飛航模式很不尋常」、「以為大家都是笨蛋傻子嗎？趕緊把女孩交出來吧你」、「請問一下，女方有前女友？初夜給男妓？你用她Line打到自己錯亂？」