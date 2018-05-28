台大女分屍案兇嫌喊冤「飛航模式」卻讓網友驚呼不妙

台大女分屍案兇嫌喊冤。（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

新北市板橋區發生一起情殺分屍命案，28歲朱姓男子殺害黃姓台大畢業生女友後，將她肢解成7大塊裝在垃圾袋中，事後遭人發現上吊身亡。黃女的哥哥前天（26日）就在網路發文尋人，意外釣出朱男發文澄清，並PO出與女友的對話截圖以示清白，不過卻讓眼尖的網友發現左上角有「飛航模式」的圖樣，認為朱男是為了開脫而自導自演。

面對黃女哥哥在臉書《爆料公社》發文質疑嫌疑重大，朱男26日晚間在臉書上澄清「我從來就沒有對她兇、沒有對她暴力，更沒有限制她的自由！是她一直想要來找我，一直抓著我、綁著我，我每天都很忙碌，因為她，我什麼事情都耽擱了。」

朱男接著說，「她告訴我她多愛我、多需要我，我曾經請她離開過，但她求我讓她回來，我因為心軟包容她的過去，甚至幫她騙她的父母，說我們認識了6個月。這些日子她不在家時，都是跟我在一起，其實我也認識她不到2個月，而且是交友軟體timder認識的。她說她用tinder就是想約炮，還騙我她是處女…」

朱男強調，自己不喜歡亂搞男女關係，發現女友種種的欺騙後，想結束這段關係，「她拜託我，告訴我她會改，最後還是沒有改變，還是偷偷跟男生聊天、聯絡，還有外國人。我真的好很難過，覺得我自己被欺騙、被背叛。」並附上多張與女友的對話截圖。

台大女分屍案兇嫌喊冤「飛航模式」卻讓網友驚呼不妙 朱男對話截圖的「飛航模式」讓網友驚呼不妙。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後引起關注，不過卻有不少眼尖網友發現，對話截圖左上方竟出現了「飛航模式」，認為背後原因不單純，留言質疑「一般人不會去開飛航模式吧」、「我也注意到了，飛航模式很不尋常」、「以為大家都是笨蛋傻子嗎？趕緊把女孩交出來吧你」、「請問一下，女方有前女友？初夜給男妓？你用她Line打到自己錯亂？」

台大女遭分屍裝7包 閨蜜「小心被分屍」恐怖預言成真
台大女遭分屍！兇嫌配偶傷勢照曝光「被打頭還灌肚子」
台大女遭分屍！兇嫌配偶傷勢照...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。