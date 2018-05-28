當機會上門…諧星作家：要先「這樣做」才能不瞎忙

2018年05月28日 13:02 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

跟好友聊起上電視通告的一些感觸，由於他早就通告滿檔，因此很慎選通告，太八卦的不去，太嘴砲的不去，總之，非常愛惜羽毛。

至於我呢，基本上只要時間能配合，能打書，我都會去。

首先來談談，機會的階段性

為什麼我跟朋友對於通告，會有這樣的差異，因為我還在起步，他早就登天，我們在檔次上是不同的，他一定也走過我這種階段，由於我們感情很好，所以我笑笑地直白的跟他說：「我現在還不能像你這樣挑通告，我目前還再求有一碗飯吃的時期，你不僅飯吃飽，酒喝足，還精緻到開始講究擺盤，是米其林的等級。」

當你踏入新領域時，你是不能太挑食的，一挑食，就會餓肚子了，先吃飽，再求吃巧，這是機會的階段性。

第二點要談的是「觀察機會」的能力

當機會來時，你不是傻傻的幹，或者賣力的幹，應該要聰明的幹，心力放重點。

比方說，你今天參加學術演討會，你要著重的是學術涵養，如果你在這種場合表演魔術 、翻筋斗 、會讓人覺得很失禮 ，機會一定溜走。

但如果你是去參加電視台錄影，在節目上狂講一大堆學理，場面會冷到像在下雪了，讓你繼續講下去，這一集的收視率一定到谷底，主持人會立刻打斷你(的狗腿)。相反的，如果你上電視表演魔術，很會講笑話，甚至能即興表演吞劍等等，製作單位一定把你列為頭牌 、扛壩子，等錄影一結束，製作人會立刻過來，殷切的詢問，何日君再來。

所以你要懂得觀察機會，了解這個機會最在乎什麼，再盡力去衝，就能達標，不至於瞎忙。

曾經聽到製作人抱怨，某女藝人話講得太少，通告費又貴，效果很差，以後再也不發她了。為什麼會這樣呢？因為這位女藝人不愛搶話，搶話對上通告來說，是求生的本事，搶不到話，就沒有鏡頭，沒有鏡頭等於沒有來，因此，小學時，老師說的要有禮貌，靜靜聽人家講話，不要打斷別人，這道理拿到電視台，是吃不開的，是大錯特錯的，因此觀察每個機會在乎什麼，才能抓住機會，展現自己。

第三點你要善待工作人員

有次錄影後，我問朋友說：為什麼每次上同一個節目，你的妝容都特別美，特別好。

她笑笑地說：我會帶飲料去請化妝師喝。

原來這就是關鍵，當你對化妝師好，化妝師也會特別用心幫你打點，大家禮尚往來，成就彼此的美好。

我曾經看過某主播在過年時，特別包大紅包給化妝師，且堅持要化妝師收下，我想也是這個道理。

幕後人員像是化妝師 、燈光師 、攝影師 都能影響你在鏡頭前的容貌，光打不好，臉會黑一邊，攝影師如果想要整你，角度把你拍醜，你再美也會變成豬八戒。

在任何職場上，一定都有看似平凡，卻很關鍵的小人物，不要狗眼看人低，欺負人家，人家就算沒背景，也有一張嘴，人人都說你很差，你的風評就糟糕了，好機會可能也就告吹。

唯有做人好，機會才會多，運氣才會好，環環相扣，缺一不可。

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》