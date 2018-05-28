回應段宜康垃圾之嗆 徐巧芯揭「靠北三小」真相

2018年05月28日 14:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

知名網紅館長（陳之漢）和立委段宜康因為蔡英文豪捐100萬美金（約3000萬台幣）給WHO（世界衛生組織）隔空互嗆，段宜康飆罵館長「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」引起軒然大波。對此，國民黨議員參選人徐巧芯今（28日）發文狠酸段宜康，還一一細數眾人到底在「靠北三小」。

蔡英文總統26日接見世衛行動團時，宣布捐款100萬金給WHO，作為非洲伊波拉病毒的基金，館長在臉書砲轟小英台灣內部問題一堆卻還把錢送人家，「是在做凱子嗎？」不料卻遭到段宜康反擊「現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」粗鄙用詞讓館長動怒回嗆「這是我們一年領我們辛苦繳稅900萬的立委？」

面對段宜康的「垃圾之嗆」，國民黨議員參選人徐巧芯在臉書反嗆，「我來告訴你，其實不只館長，還有更多人在靠北，是在靠北三小。」並一一列舉3點「靠北有理」的理由：

一、中華民國是民主自由的國家，我們的任何一個國民，只要發言不侵害、誹謗、抹黑他人，都可以靠北。

二、政府的「捐款」是來自於人民的納稅錢，以前馬英九政府去WHA不用繳100萬美金就可以開會，現在民進黨執政以後搞到被人家拒於門外，還要捐錢熱臉貼人家冷屁股，對方也沒說捐錢以後可以參加，不靠北你要靠北誰？

三、雙重標準。你說捐這個錢是人道考量，有不同意見就是沒心沒肺，那2009年H1N1肆虐也非常嚴重，我國原打算捐贈500萬美金等值的H1N1新型流感疫苗或藥物，送給國際上有需要的國家，是誰在卡？按段宜康的邏輯，民進黨當時卡住了能夠救援世界公民的500萬美金，不只是垃圾，還是5倍的垃圾。

最後，徐巧芯提到，上次新潮流系的周威佑，說抗議拔管的人都是「垃圾」應該「把自己吊在傅鐘下」，這次同為新系的段宜康又有了新解，「喔對了，差點忘了還有之前花蓮選輸了就『鄙視選民』的大作，以及抹黑國民黨林滄敏但事後不敢按照約定吞曲棍球的壯舉。這些難道就是新潮流的理念嗎？怎沒看到新系其他人出來管一管？還是高層很高興有這種「打手」幫忙政府護航？」

徐巧芯強調，這種意見不同就罵人垃圾的「新潮流」，「抱歉，實在太新潮，我跟不上。」