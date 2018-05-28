壯男陪走陪聊時薪900 「遛人」服務意外爆紅

2018年05月28日 16:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大多數人都有聽過遛狗、遛寵物，但「遛人」你聽過嗎？美國洛杉磯一名演員麥卡錫(Chuck McCarthy)想兼差貼補家用，本來想替人遛狗，但想到要沿路撿狗屎就打消念頭；但他突然靈機一動決定要「遛人」(People Walker)，只要陪人散步聊天一小時就有900元，沒想到創業兩年間業績竟蒸蒸日上，預約爆滿。

綜合外媒報導，兩年前身為一名演員的麥卡錫想賺點外快，他覺得現在有不少人為了健身特地花錢請私人教練，那換個角度想，應該也會有人願意花錢請人「陪走路」，因此決定獨自創業「遛人」公司(The People Walker)，提供促進健康與傾聽的散步服務。

一開始麥卡錫認為應該是「玩票」性質，但身高187公分、體中106公斤有著厚實身材的他，可能給人滿滿的安全感，越來越多人預約排隊這些服務；隨著「遛人」需求大增，從原本只有他一人的公司，擴展到目前已有35名「陪走專員」，還設立網站及臉書粉絲專頁，讓更多人能夠享受這項服務。

有一名社會學者克林能堡(Eric Klinenberg)分析，現代人因為工作或是家庭的因素，朋友越來越少，個人主義盛行的時代，寂寞就成了社會通並。而有民眾擔憂自己的事情變成他人茶餘飯後的話題，麥卡錫則強調，「陪走員不會將聽到的話亂說，更不會批評他們」，他也認為陪走員其實就像是向神父告解、酒吧閒聊的形式。