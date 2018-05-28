1.5億一輩子無法領！投資夥伴驟逝密碼無人知 好友嘆：悲劇

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

比特幣(Bitcoin)是近期新興的投資種類之一，但它獨特的加密模式卻造成不少悲劇發生。美國加州有一名男子與投資夥伴各自保管半組密碼，但對方突然驟逝，密碼也無人知的帳況下，他只能看著投資的500枚比特幣幣值攀升，但他一輩子都領不出價值約530萬美元(約新台幣1.5億元)的報酬。

綜合外媒報導，舊金山灣區一名經營虛擬貨幣市場的男子麥克(Michael Yang)表示，有一名好友和投資夥伴砸錢買了500枚比特幣，兩人各自保管半組密碼，而他們投資的比特幣隨著時間幣值也越來越高，但投資夥伴卻突然去世，沒有任何人知道那半組密碼，導致麥克的好友一輩子都無法領到這筆錢，他也無奈表示是一場悲劇，「他們擁有500枚比特幣，價值約530萬美元(約新台幣1.5億元)」。

有消息指出，就連比特幣創辦人中本聰(Satoshi Nakamoto)也無法得知那半組密碼，因為至今他開採的百萬枚比特幣，都沒有被移動或兌現過。而2013年就曾有一名工程師霍威爾斯(James Howells)將7500多枚比特幣存在電腦硬碟，但當時只是跟風沒將此事放心上，事後比特幣值大漲，要找硬碟時才發現不見了，它的價值已高達990萬美元(約新台幣3億元)。

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