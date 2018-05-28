女飼主遭倉鼠咬傷竟「送醫不治」 網友卻說：別判牠死刑

示意圖非當事倉鼠。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

有些小家庭不適合養貓養狗，就會看上體積小又超萌的倉鼠，但近期新加坡竟傳出一名陳姓女飼主被倉鼠咬傷拇指後，身體出現舌頭、手部麻痺等過敏反應，緊急送醫後仍宣告不治。該事件引起熱議，有網友認為是個人體質問題，所以「別判牠死刑」。

據新加玻《聯合晚報》報導，今年38歲的陳女住在新加坡宏茂橋附近，她曾是東陵警署的警察，後來轉到其他部門；事發當天，她在家中看到飼養的兩隻倉鼠在扭打，伸出手試圖分開牠們的時候不慎遭咬傷，沒多久她的舌頭和手臂開始出現麻痺情況，送醫後陷入昏迷，3天後仍宣告不治身亡。

示意圖非當事倉鼠。(圖/ 取自達志影像) 示意圖非當事倉鼠。(圖/ 取自達志影像)

陳女的親友得知此事都相當震驚，因為許多人都知道她很喜歡倉鼠，也經常在社交平台上分享自家倉鼠的萌照。雖然陳女被倉鼠咬傷後送醫不治，但死因仍待進一步確認，主治醫師也提到，新加坡目前尚無因倉鼠咬傷導致死亡的病例，一般情況下被咬傷不至於那麼嚴重。

目前醫師推斷，陳女可能是因為過敏反應，或是她原本就有其他病情，導致免疫系統失調，產生嚴重過敏反應；醫師也補充，還有一種可能是陳女對倉鼠口水內的某種物質過敏。

而這起事件在網路上引起熱烈討論，有網友聽聞陳女被咬傷竟不治身亡，嚇得直言「我決定將倉鼠放生在森林中」、「天啊！太可怕了」；但有不少飼主卻說，「倉鼠是無辜的」、「倉鼠又沒有毒」、「這是個人體質問題，不要混為一談」、「我也有被倉鼠咬過，但我活得好好的」。

文章來源：聯合晚報

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