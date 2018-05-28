她怨妹妹遇王子病男友 「關鍵2字」讓網友暴動：很危險！

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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板橋分屍案造成社會譁然，也讓不少人開始對恐怖情人有所警覺。有一名女網友在網路上抱怨自己妹妹遇到一個「王子病」男友，兩人同居時生活上大小事都要她妹妹做，甚至還出手打人，讓她覺得自己很沒用「自己妹妹沒保護好」；大票網友看到妹妹的男友會打人，紛紛暴動狂勸「很危險…直接殺去把妹妹拎回家」。

一名女網友在臉書社團分享她的妹妹向她抱怨男友的內容，她提到自己因為對方沒什麼禮貌，所以本來就沒有好感，但妹妹卻說對方很照顧她，便沒阻止這段戀情；不過，昨(27)日原PO的妹妹向她抱怨男友平時什麼家事都不肯做，吵架時更曾對她動手，「之前吵架他會打我」。

她怨妹妹遇王子病男友 「關鍵2字」讓網友暴動：很危險！ 她怨妹妹遇王子病男友 「關鍵2字」讓網友暴動：很危險！(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

從對話內容中發現，妹妹又提到男友居然問其他女生要不要跟他在一起，對方也只是說「工作需要」，她也有想分手的念頭，但男友不肯放手，最後也只是和原PO說，「我只是跟妳抱怨啦，我會自己處理」。

原PO看到妹妹跟一個根本「王子病癌末」的病患在一起很心疼，更痛批「我妹工作累到想在家休息還硬拖她出門陪妳，她都不敢反抗怕妳不高興打她」，心愛的妹妹談戀愛談得那麼委屈，也讓她無奈地說「覺得自己超沒用自己妹妹卻沒保護好」。

原PO妹妹說了讓她自行處理，但大票網友看到關鍵字「打人」，紛紛要原PO趕快帶妹妹回家。 原PO妹妹說了讓她自行處理，但大票網友看到關鍵字「打人」，紛紛要原PO趕快帶妹妹回家。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

但近日感情糾紛引起的社會事件，讓大票網友看到關鍵2字「打她」，紛紛暴動勸告，「快帶她回家，會動手打人的不是個好東西」、「會動手的都要小心，別忘了剛剛發生的分屍案，保重」、「很危險…直接殺去把妹妹拎回家」、「恐怖情人耶，叫妳妹偷偷搬走吧」、「妹妹趕快帶回家，最近瘋子很多」。

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