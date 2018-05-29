奧客遲到又飆罵店員妹 老闆霸氣反擊網大讚：用新台幣教訓一下

奧客遲到又飆罵店員妹 老闆霸氣反擊網大讚：用新台幣教訓一下(圖/ 翻攝自臉書《靠北奧客》)

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有些民眾若要到餐廳聚餐，都會先訂位，而通常店家也會保留10分鐘的緩衝時間。最近有一名女子要到咖啡廳用餐，但遲到16分鐘訂好的位置遭取消，當下竟當眾飆罵店員妹妹，還害對方留下陰影；事後老闆調閱監視器發現根本是女子的問題，霸氣回應對方留下的負評，讓網友大讚「還不用新台幣教訓一下嗎？」

27日一名女網友到某間咖啡廳消費，雖然她早已事先打電話訂位，但當天因故遲到16分鐘，位置已經給其他候位的顧客，讓她當下氣得飆罵店員妹妹，還給了店家一星的負評。

沒想到老闆看到女子的一星負評，居然調閱監視器釐清當下糾紛，強調店內的員工態度非常良好，也有在電話中跟她說明「位置只保留10分鐘」，但女子晚到16分鐘卻反過來斥責店內員工，老闆怒嗆「新人妹妹因為您的斥責，留下不可抹滅的陰影，請問您知道您嚴重遲到嗎？」

而老闆也淡定地表示，「我們需要對每個客人負責，不光只有您一個人的快樂，若有照顧不周非常抱歉」，更針對店員妹妹奉公職守的態度，霸氣地說「因為您的行為讓我發現我員工的優異，發放獎金1000元」。

許多網友看到老闆的反擊，紛紛留言狂推，「奧客真的超愛評論有的沒的」、「這老闆需要給人支持，推一個高調」、「哪裡的店？？還不用新台幣去教訓一下嗎？？」、「想朝聖店家」、「會站在員工立場想的老闆真讚」；還有人被老闆保護員工的態度吸引，笑問「老闆還有缺人嗎」。

她怨妹妹遇王子病男友 「關鍵... 奧客怒譙麵線有菸頭！店家反擊...

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