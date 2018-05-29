奧客怒譙麵線有菸頭！店家反擊聲明曝光 網友讚翻

2018年05月29日 09:11 杜炤佑

日前一名女網友在臉書指控新北市三峽文化路上某間麵線店，麵線裡竟然有抽完的菸頭，且事後店家不承認又煙滅證據，不過店家昨（28）日發聲明澄清，並還原事發經過，反而獲得網友留言力挺，原先爆料的女網友見狀便趕緊刪文，引起網友質疑。

店家在臉書社團「我是三峽人」PO文表示，昨(28日)一對男女買了麵線後回到車上，隔了一段時間後，女客人下車聲稱「麵線裡有菸頭」，由於負責煮麵線的老闆娘不抽菸，店內也全面禁菸，廚房根本不會出現菸頭，於是老闆娘便直接回應她不可能，老闆則為了息事寧人，向對方道歉並退款130元，女客人收下錢後便回到車上隔了很久才離開。

對此，店家質疑，該名女客人事後PO出的菸頭照，明顯是在快吃完時接近碗底的，如果真的有菸頭，那應該是泡很久甚至煮過，「實在不可能出現如此完好，甚至看起來白白的」，並澄清店家沒有煙滅證據，「菸頭有留下來當證據」。最後店家也表明，不想與人競爭、與人結怨，「清者自清，公道自在人心」。

店家發出聲明後，該名爆料女網友便迅速刪文。(圖/我是三峽人臉書)

聲明曝光後，爆料女網友就迅速刪文，引起眾多網友質疑是惡意吃霸王餐，「支持老闆夫妻～麵線超好吃好嗎」、「有些人就是得了便宜還不肯放過別人」、「下次去用新台幣教訓店家」、「支持店家將菸頭送驗」、「我比較好奇吃的時候都沒發現味道怪嗎？菸屁股泡在湯裡味道會很重吧」。