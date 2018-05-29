板橋分屍》台大女遭分7袋埋花圃 住戶驚：就在我房間後面！

2018年05月29日 10:20 杜炤佑

新北市板橋區昨（28日）傳出情殺案，男子朱峻穎疑因「處女情節」和黃姓女友大吵，憤而殺害對方並分屍7袋，埋在自家社區花圃，28日發現被警方盯上後上吊畏罪自殺身亡。案情曝光後，就有一名住戶在臉書PO文表示，昨晚回家才發現案發現場竟是自己家旁邊，嚇得詢問網友們該怎麼辦？

曾擔任健身教練的朱峻穎（28歲）透過交友軟體結識台大碩士畢業的黃女（27歲），兩人交往短短2個月，卻疑因「處女情節」殺害黃女並分屍，還將屍體埋在社區的花圃內，事發後黃女家屬報警，朱峻穎便到新莊長青街舊衛生所大樓上吊身亡。

一名住戶在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨（28日）要出門時，突然遭到記者攔下，但當下因為趕時間便拒絕訪問，沒想到事後看到報導，才得知自己家出事了，「就在我房間後面，要去拜拜了！」原PO也說，因為經濟考量，目前不會搬家，「但是小弟心裡想的是自己運氣跟風水問題」，希望大家可以幫忙給予建議，「如果要拜拜，要去拜什麼比較合適？」

朱嫌至花圃埋屍影像。（王揚傑翻攝）

朱姓男子在分屍黃姓女友後，埋在社區空地，事後上吊自殺。(翻攝臉書爆料公社)

文章一出，其他網友紛紛回應，「會嚇死吧」、「死者為大啊…」、「嚇到吃手手」、「我住你附近而已，以後經過會不會毛毛的」、「我會立刻搬走…」、「雖然人不是你殺的，但心裡不舒服就不要勉強自己硬住了！」、「祂被埋在那邊7天耶！居然沒人聞到」。

也有網友表示不用想太多，「害她的不是你，你越怕越會被欺負喔XD」、「問心無愧啦，人最恐怖！」、「別想太多～祂們也不可能隨意讓你看到的！」、「冤有頭債有主，祂不會去找你的」。

原PO事後回應，因為他是工人，回家就開冷氣睡覺，最近也沒聽到任何聲響、聞到任何味道，目前他單純只想改運，或請法師超渡，沒有任何惡意。