2018年05月29日 10:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

陰錯陽差拆錯房！新婚房慘變廢墟 婚紗照還被扔在路邊(影片來源/youtube/Hermelinda S. Stutler)

若發現自己原本要賣的房子，竟被人拆成廢墟，想必都會讓人感到痛心。大陸黑龍江省哈爾濱市一名孟姓女子，先前接到鄰居打來的電話，告知她待租的家竟被砸成廢墟，最後才得知原來是裝修工人找錯房，誤將他們的房子拆毀。

根據陸媒報導，孟姓女屋主日前接到鄰居的電話，問道「你家房子賣了嗎？怎麼裝修了呢？你家的婚紗照就扔在垃圾箱旁邊，裝修不要了，也不能這麼隨意扔啊」，當下讓她滿頭問號，趕緊打電話給張姓丈夫過去了解，才發現家裡的東西都被拆毀，就連家具也被丟在路邊，事後與裝修人員溝通後，得知原來是他們拆錯房子了。

張姓先生表示，由於這間房子離市區較遠，因此平時都不住在這裡，且這是他與妻子的婚房，於2011年買來自己裝修的，裡面全是夫妻倆的心血，沒想到如今全被拆光，裡面的家具全部都被丟了，孟姓女子心痛的提道「以前只要拎著包就能入住，現在卻成了一片廢墟」。

由於裝修師傅看錯門牌號碼，再加上被拆錯房的屋主正要將房子出租，因此將鑰匙交給仲介，而仲介通常都將鑰匙放在腳踏墊下，方便帶客戶來看屋，而恰好裝修房子的規矩，因屋內也未放貴重物品，一般屋主會將鑰匙放於腳踏墊下，因此才讓這起事件陰錯陽差，拆錯了房子。

雙方在經過協商後，裝修公司表示會盡量將房子恢復原貌，也會將裡面的家具重新買回，孟姓女屋主則提到，雖然沒有現金賠償，但是由於對方也並非故意的，因此接受這個處理方式。許多網友表示「還好不是急著結婚住的新房，要不然麻煩就大了」、「發現錯誤並勇於承擔，這樣還是不錯」。