「那麼老穿婚紗會被笑」嫌30歲女友像大嬸 他退伍秒分手

「那麼老穿婚紗會被笑」嫌30歲女友像大嬸 他退伍秒分手（示意圖／達志影像提供）

友善列印
／綜合報導

男女交往會因為各種原因讓這段親密關係走向分手一途，不過一名退伍男子卻因為嫌棄女友明明才30歲卻像個大嬸，身邊友人的女友一個個都年輕漂亮，他覺得相當丟臉，於是打算放生他，直言「就算她現在30歲沒人要，難道我就應該為了這樣負責她的下半輩子嗎？感情這種事本來就你情我願啊！」

原PO在臉書《靠北女友》匿名發文，透露自己今年24歲，女友足足大他6歲，雖然交往初期友人都調侃他怎麼交了一個比自己老那麼多的女友，但因為光看外表，兩人年紀相差無幾，沒想到退伍後才驚覺女友怎麼老得像個大嬸，「我覺得好丟臉，根本不想承認她是我女朋友…沒想到老化這麼快，難怪人家都說女人30歲就沒價值了，是真的。」

原PO接著又說，雖然女友已到適婚年齡，但自己還沒有能力娶她，「等我有能力她也快40了吧，都那麼老了還穿婚紗會被人家笑，而且也生不出小孩了…」他透露前幾日向女友提分手，卻被對方媽媽痛罵一頓，「說我耽誤她女兒的青春，不想娶她女兒就早點說，還讓她等到我退伍，我卻提分手…可是我覺得我提分手就是不想繼續耽誤她的青春。」

不少網友看完後氣憤難耐，紛紛留言砲轟「人家沒嫌你小屁孩、一事無成了，還敢嫌別人？」、「一個可悲的男人，自己不檢討反而怪女友年紀比你大！」、「有本事就讓另一半別變老啊，沒本事就別靠北，你自己是長得多年輕」

文章來源：Facebook/靠北女友

奧客怒譙麵線有菸頭！店家反擊... 這張擁抱照讓人頭痛！美腿型男...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。