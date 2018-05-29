「那麼老穿婚紗會被笑」嫌30歲女友像大嬸 他退伍秒分手

2018年05月29日 11:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

男女交往會因為各種原因讓這段親密關係走向分手一途，不過一名退伍男子卻因為嫌棄女友明明才30歲卻像個大嬸，身邊友人的女友一個個都年輕漂亮，他覺得相當丟臉，於是打算放生他，直言「就算她現在30歲沒人要，難道我就應該為了這樣負責她的下半輩子嗎？感情這種事本來就你情我願啊！」

原PO在臉書《靠北女友》匿名發文，透露自己今年24歲，女友足足大他6歲，雖然交往初期友人都調侃他怎麼交了一個比自己老那麼多的女友，但因為光看外表，兩人年紀相差無幾，沒想到退伍後才驚覺女友怎麼老得像個大嬸，「我覺得好丟臉，根本不想承認她是我女朋友…沒想到老化這麼快，難怪人家都說女人30歲就沒價值了，是真的。」

原PO接著又說，雖然女友已到適婚年齡，但自己還沒有能力娶她，「等我有能力她也快40了吧，都那麼老了還穿婚紗會被人家笑，而且也生不出小孩了…」他透露前幾日向女友提分手，卻被對方媽媽痛罵一頓，「說我耽誤她女兒的青春，不想娶她女兒就早點說，還讓她等到我退伍，我卻提分手…可是我覺得我提分手就是不想繼續耽誤她的青春。」

不少網友看完後氣憤難耐，紛紛留言砲轟「人家沒嫌你小屁孩、一事無成了，還敢嫌別人？」、「一個可悲的男人，自己不檢討反而怪女友年紀比你大！」、「有本事就讓另一半別變老啊，沒本事就別靠北，你自己是長得多年輕」