這張擁抱照讓人頭痛！美腿型男穿高跟鞋 10萬網友看錯

這張擁抱照讓人頭痛！美腿型男穿高跟鞋 10萬網友看錯(圖翻攝自推特/@Boom_likean808)

友善列印
/綜合報導

有時候拍照時的錯位，會造成視覺錯覺，甚至需要花好幾分鐘，才會看懂照片的原貌。最近推特上流傳一張照片，圖中是一對情侶擁抱的照片，一人站著而另一人坐著，但其中的男子卻擁有一雙纖細美腿，還穿著一雙高跟鞋，讓許多網友越看越奇怪。

國外一名網友cj Fentroy在推特寫下「我一開始以為他穿高跟鞋」，並上傳一張照片，畫面中是一對男女擁抱，一人坐在辦公椅上，另一人則是站著彎腰擁抱另一人，但是乍看之下，站著的男子竟穿著一條白色緊身褲，腳下更踩著一雙黑色高跟鞋，而女子則是坐在椅子上，身體呈現歪斜的狀態。

男子應該是坐在電腦桌前，女子則是站著並斜靠在他的肩上 男子應該是坐在電腦桌前，女子則是站著並斜靠在他的肩上(圖翻攝自推特/@Boom_likean808)

不過，由於照片實在是太詭異，許多網友認為這個景象，可能是視覺錯覺造成的，男子應該是坐在電腦桌前，女子則是站著並斜靠在他的肩上。而這張照片也在網路上不斷轉載，甚至有近10萬名網友按讚，表示「我完全看不出破綻，看網友解答才知道」、「我盯著這張照片盯超久才看懂」。

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