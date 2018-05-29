護理師「半跪找血管」安撫爆哭童 家屬一句話讓醫護心碎

2018年05月29日 13:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

家中孩童身體不適常讓父母焦急得如熱鍋上的螞蟻，但一句無心的話語往往澆熄不少醫護的一片熱忱。急診醫師魏智偉昨（28日）在粉專分享一名12歲孩童需要打軟針，院內護理師採半跪姿一邊找血管一邊安撫，不過孩子仍爆哭不已，不料一旁家屬無心的話語卻狠狠刺傷他們的心。

「我是好人！」童綜合醫院急診部副主任魏智偉昨在臉書PO文表示，當時12歲的孩子因為害怕打針而嚎啕大哭，院內護理師先是輕聲細語地跟他說「你乖，你不要動，讓姊姊找血管，你不要動喔！」無奈孩子仍大哭不止，而護理師不但以半跪的姿勢邊找血管，還安撫說「好囉，姐姐找到血管了，等一下打針你不要動，一下下就好囉！」

沒想到一旁的家屬卻安撫孩子說「護士阿姨都是壞人啦、你就好好記住這個護士阿姨、他們只要你不乖、醫生叔叔、護士阿姨都會把你抓去打針，他們都是壞人！」魏智偉感嘆「為了這個治療的管路，護理師忍著難受的心，打上了針。接上點滴和注射治療的藥物。」

最後該名護理師語重心長地向家屬說「我們職責是在救人的，從來沒想過要害人，我們不是壞人，很多護理師對護理的熱忱真的一點一滴的被磨滅。照顧病人，我們不求回饋，但不要給你的孩子灌輸這種不正確的觀念。壞人，不是現在正為了給予需要治療的孩子，努力尋找血管的我！」魏智偉也強調，「一句話也許無心，但我們真的很受傷。」

不少網友紛紛留言回應替護理師抱不平，「為什麼要醜化幫小孩對抗疾病的戰友，這樣非常不好！」、「家長就算安慰自己的寶，也不能把專業當草啊！真是差勁」、「教育造成的人性差距很大，不好的傳統觀念不經思考的一直流傳下去」

貼文釣出不少護理師分享遭遇到的奇葩事，「臨床上真的傻眼的看過長輩對著孩子說阿姨壞壞！我幫你打她！無語問青天…白眼都要翻到後腦去了！」、「我有一次幫小孩打針被說護士阿姨壞壞阿嬤打打！直接爆氣『你阿嬤更壞把你顧到感冒！以後你要好好照顧自己！』」、「兒科病房時常聽到這樣的話，我聽了八年，都已經要麻木了」